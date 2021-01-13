【美元弱勢】景順祈連活：美元未來仍屬國際主要儲蓄貨幣　聯繫匯率無需改變

▲ 景順祈連活：美元未來仍屬國際主要儲蓄貨幣 聯繫匯率無需改變

美元持續疲弱，拖累與其掛鈎的港元相對其他貨幣走弱。景順首席經濟師祈連活（John Greenwood）表示，聯繫匯率仍穩健，雖然金管局因港元觸及強方兌換保證而沽港元買美元，但這不代表系統受壓，而是按其設計運行，且在香港運行良好（work extremely well on Hong Kong），不認為聯繫匯率需作出任何改變，亦相信美元在未來很多年仍會是國際主要的儲蓄貨幣。

祈連活指，在疫情初期，美元作為安全避風港而有大量的資金流入，進而令美元強勢，但當市場恐慌情緒過後，加上貨幣供應大量增加，美元回落。由於貨幣增長迅速，美元兌英鎊、日圓等貨幣呈弱勢將會持續，相對之下，人民幣則會維持強勢。

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對於環球經濟展望，他指，今年上半年的大部分時間內均有望保持適度的疫苗供應，因此，下半年已發展經濟體內的大眾應可更加廣泛地意識到其已恢復正常的經濟生活，已發展國家將迎來大幅反彈。

他續指，由於美國去年3月份至7月份注入的資金規模相當之大，因此，即使聯儲局不再採取任何措施，至少在2021年中之前，經濟體仍將保持充足的消費力。隨著美國衛生當局開始逐漸控制疫情，預期貨幣政策的滯後影響將顯現，美國下半年經濟將會強勢復甦，料美國實質本地生產總值增長4%。

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祈連活表示，鑑於美元走弱及新冠肺炎疫苗所取得的進展，新興市場經濟體今年的發展前景較為樂觀。儘管亞洲政府在控制新冠病毒方面更為成功，但與一般的出口主導的復甦相比，今年對該區的出口需求或將有所下降，進而限制區內經濟增長的上行空間。

他又指，部分亞洲政府有採取必要量寬等極端措施，但中國部署的經濟刺激政策明顯地較少，維持經濟去槓桿化的長期目標不變，景順預期今年中國經濟將有7.5%的增長。

針對美國總統換屆，他預期，拜登上場後，對中方的政策不會有所改變，因對華採取強硬態度已是美國的共識，但不排除在貿易方面有少許調整。

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編輯：袁諾曦