【盈富基金】捲入美國禁令風波 道富環球：基金周四起恢復買入受制裁股份

受美國商務部投資黑名單影響，道富環球旗下盈富基金（02800）周一（11日）宣布，將遵從美國禁令，不再投資於包括中移動 （00941）、中聯通（00762）、中電信（00728）等受美國制裁的股份。但道富環球本周三（13日）卻突然轉軚，宣布「自周四（14日）起將恢復對屬於恒生指數成份股公司的受制裁實體進行投資」。

【美國禁令】盈富基金31隻中資股 最新比重一覽【下一頁】

盈富基金貴為全港規模最大的交易所買賣基金（ETF），目標是追蹤恒生指數，投資於50隻「藍籌股」，是很多投資新手初入股市之時的選擇，亦有不少投資者堅持長揸盈富基金。道富表示，鑒於盈富基金對香港市場的重要性，理解此事關乎重大公衆利益，並希望恢復投資一舉能證明如過去21年般，始終致力恪守盈富基金緊貼恒生指數表現的承諾。

不過身為美資背景公司，道富如何做到符合美國法規要求的同時，又投資於受禁令影響股份？據公司回應，根據其對美國政府行政命令及其內部政策的詮釋，就盈富基金之管理上，盈富基金及道富環球被視為非美國人士，因此公司將繼續以追蹤指數表現為目標管理盈富基金，對所有指數成份股進行新投資。公司認為，該等投資不違反有關行政命令，但仍強調盈富基金仍不再適合美國人士投資。

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