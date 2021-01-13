【牛津疫苗】澳洲專家籲停接種 因效用率低難群體免疫

新冠肺炎肆虐全球，不少國家已經開展新冠疫苗接種計劃，其中牛津疫苗已在英國率先被接種。不過，有澳洲專家指，因牛津疫苗效用率比其他新冠疫苗低，恐難達至群體免疫目標，促澳洲政府停止接種牛津疫苗計劃。不過，澳洲首席醫療官「企硬」，稱牛津疫苗安全、有效及高質素。

臨床測試顯示，牛津疫苗對於接種兩劑疫苗的志願者，效用率為62%。不過，對於先接種半劑，再接種一劑的志願者，效用率則達90%。故此，牛津疫苗的平均效用率約70%。

對比，輝瑞（Pfizer）及美國藥廠Moderna的疫苗，兩款疫曲效用率均高達95%。

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有見及此，澳洲及新西蘭免疫學會均指，因牛津疫苗效用率不高，接種後亦難以達至群體免疫，促請澳洲政府立即停止接種牛津疫苗。

澳洲及新西蘭免疫學會主席特納（Stephen Turner）表示，鑒於現時有更出色疫苗，較明智的做法是不去依賴此疫苗來令澳洲疫情受控，惟可以視之為減輕疫情影響的工具。

澳洲醫學協會西澳分會主席米勒（Andrew Miller）亦指，疫苗需要70%甚至80%的效用率，才可以有效防止病毒在社區大量傳播。若果疫苗不能達至群體免疫的效果，則難令大眾重返疫情前的生活。

此番言論在澳洲引起激烈討論，澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）周三（13日）形容，牛津疫苗是「有效、安全及高質素」（effective, safe and high quality）。凱利強調，牛津疫苗對預防新冠病毒重症「非常有效」（very effective）。

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凱利認為，選疫苗需要考慮的不是哪一種比較好，而是哪一種可以在今年內讓最多民眾接種，繼以挽救更多生命，所以能在澳洲生產的疫苗為最佳。

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責任編輯：李俊儀