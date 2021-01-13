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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】線上跑HK100周六開鑼 體驗「一人毅行」的無窮樂趣

名人薈萃 08:28 2021/01/13

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最近氣溫驟降，相信唔少跑友喺街或者喺山上跑時都已經穿上長袖跑衣或風褸，而這個天氣亦十分適合跑步及做好成績，奈何每年一、二月舉辦的香港馬拉松及中國沿岸馬拉松都因為疫情而延期及取消。每年出名難報、抽籤都不易抽中的「HK100」亦改為線上跑，另名為「HK100 Flex」，亦因為如此，大家至今仍可以報名參加。若果你鍾意跑山，今次是一個難得的機會，只要在1月16至2月15日，一次過完成就可得到ITRA積分(32小時內完成全程103公里可獲5分，15小時內完成半程56公里可獲3分），需要積分報名的熱門國際山賽「環勃朗峰超級越野耐力賽 」CCC及UTMB為目標嘅跑山友，實在不容錯過（兩者分別需要最多兩場比賽共6分及10分報名）！

每年HK100都會吸引一眾跑山精英報名，圖為去年實體賽起步情況。如欲報名參加今年線上賽，可直接點擊大會網站：https://www.hk100-ultra.com/　

 

小弟亦曾經參加過HK100抽籤但未能成功，看見今屆有線上跑機會，就急不及待去報名，但由於沒有玩開山賽，賽前練習或認路實在是必須。我初時還以為比賽跟毅行者一樣，由麥理浩徑起點走去終點就可，但原來頭半程已有多處分別，去到上雞公山才順著麥徑走到終點連姐茶水亭，而非元朗大棠渡假村，全長亦長多3公里，累積攀升5280米，較單走麥徑多近800米。

比賽起點出發不久，就會走過麥理浩徑起點，之後就會轉入上窰郊遊徑。

 

小弟最近訓練亦分了一日半行走頭半程，幸好路上遇上有經驗的跑山友，跟著走而不用太多認路。玩漫長山賽補給相當緊要，若只玩半程，一早六七點出發大約預十二小時內完成的話，帶備約1.5至2公升的食水、乾糧、能量食物和飲料，以及小量現金在沿途士多買食物及飲料補給，以目前較冷的天氣，相信也是充足的，但當然因人而異，帶備多些自然有備無患，尾段落山時太陽或已下山，頭燈也是需要。

沿途會經過士多可以補給食物或飲料，圖為嶂上士多。

 

頭半程較辛苦的路段主要是上西灣山、牛耳石山及岩頭山，以及雞公山，都是麥徑會經過的路段，而不同的路段為開頭會經上窰郊遊徑入萬宜路，而非直接由大網仔路上，以及去到嶂上後，取嶂上、大灘及海下灣郊遊徑到大灘、海下及深涌，其後再上雞公接回麥徑。小弟頗喜歡大灘海下及深涌一段，景色優美又舒服，可謂HK100當中的甜點。

路上遇上牛隻實在是平常事。

走到海下會經過海下灣海洋生物中心，有時間的話可以網上先預約參觀。

深涌有廣闊草原，配合河流及好天氣，份外怡人。

頭半程最後一段上雞公山頗為辛苦，走過40多公里上這段山自然倍覺吃力。

走過榕樹澳村，進入榕北走廊，感覺特別。

 

但半程和全程比賽始終有很大的分別，要一次過完成全程的話，動輒需要超過20小時甚至到第二天才能做到，但晚上士多大多關門，而走了大半天後，體能已下降不少，加上最近寒冷天氣晚上或要加衣，或需要換上另一套衣服，要朋友補給亦是必須，水浪窩及獅子亭都是熱門的補給點，大家可參考一下。沒有玩開山賽朋友，記著不要夾硬來，量力而為，未報名的也可考慮先試試半程，或分階段完成全程賽事。

 

在此祝各位參加HK100嘅朋友順順利利，做出理想成績，大家加油啊！

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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