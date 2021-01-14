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【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列登場　售5,989港元起（有片）

科技 23:01 2021/01/14

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三星（Samsung）在香港時間今（14日）晚上11時舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，帶來Galaxy S21系列三款手機。

三星（Samsung）在香港時間今（14日）晚上11時舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，帶來三星年度旗艦機Galaxy S21系列共3款手機Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra。到底全新的Galaxy S21系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S21 Ultra！

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是次三星明顯把重點放到功能優化上，相機規格未有太大突破。Galaxy S21 Ultra的相機規格與上一代相約，同樣主打100倍變焦以及後置4鏡頭設計。而其1,200萬像素超廣角鏡頭、1億800萬像素主鏡頭及4,000萬像素鏡頭就沒有改變，不過就加上兩組1,000萬像素的3倍及10倍長焦鏡頭，取代上一代的4,800萬像素遠攝鏡頭及DepthVision 3D鏡頭。

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雖然Galaxy S21 Ultra的相機規格與Galaxy S20 Ultra類近，但三星是次就有聆聽用家需要，升級其防手震功能。在上一代Galaxy S20 Ultra時，不少用家反映變焦太強勁，搖晃手震或影響相片質素，需要配合腳架才能使用。

S21系列特意加上Zoom Lock功能，確保影像穩定。記者也曾試用該功能，只要在使用20倍Zoom或以上時，對準拍攝主體並停頓2秒，Zoom lock功能就會自動開啟，右上角也會彈出黃色框提示，讓用家更清楚已開啟Zoom Lock功能。

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除此之外，是次Galaxy S21系列也新增導演模式，讓用家在手機可以同時瀏覽四個鏡頭的拍攝預覽影像及不同的變焦效果，並可在拍攝中途自行切換鏡頭，而且其前後鏡頭轉換也相當順暢。不過，當前鏡頭換成後置鏡頭畫面後，手機畫面下方仍會是保持看到後置鏡頭的預覽影像，並非轉換成前鏡頭的影像。若要開啟前後鏡頭同時進行拍攝，就要切換到Vlogger模式。

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仿效蘋果環保概念　不附送充電器及耳機

至於電池容量方面，Galaxy S21及Galaxy S21 Ultra均與上一代機款相同，分別擁有4,000mAh及5,000mAh電池用量；只有Galaxy S21+由4,500mAh升級至4,800mAh。

值得一提的是，是次三星將追隨蘋果及小米腳步，確認不再隨機附送充電器以及耳機。三星電子行動通訊事業部產品與服務創新團隊負責人Patrick Chomet表示，為了環保將不再附送充電器，而全新的Galaxy S21系列手機依然能繼續使用舊款手機的充電器。

價錢方面，8GB+128GB版本S21售5,898港元、8GB+256GB則售6,298港元；8GB+128GB版本S21+售價為7,598港元、8GB+256GB版本則售7,998港元。至於S21 Ultra，12GB+256GB版本定價為9,698港元、16GB+512GB則售10,698港元。三款手機均在明（15日）起開始預售，並在1月29日正式公開發售。

三星Galaxy S21系列規格一覽

  Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra
處理器 5nm Snapdragon 888 5nm Snapdragon 888 5nm Snapdragon 888
屏幕 6.2吋 FHD+ 6.7吋 FHD+ 6.8吋 WQHD+
前置鏡頭 10MP 10MP 40MP
後置鏡頭

3鏡頭

  • 12MP超廣角鏡
  • 12MP廣角主鏡
  • 64MP長焦鏡

3鏡頭

  • 12MP超廣角鏡
  • 12MP廣角主鏡
  • 64MP長焦鏡

4鏡頭

  • 12MP超廣角鏡
  • 108MP廣角鏡
  • 10MP 10倍長焦鏡
  • 10MP 3倍長焦鏡
儲存空間 8GB+128/256GB 8GB+128/256GB 12/16GB+ 128/256/512GB
電池容量 4,000mAh 4,800mAh 5,000mAh
充電方式 無線PowerShare、超快充、無線快充 無線PowerShare、超快充、無線快充 無線PowerShare、超快充、無線快充
解鎖方式 超音波指紋辨識 超音波指紋辨識 超音波指紋辨識
價錢
  • 5,898港元（8GB+128GB）
  • 6,298港元（8GB+256GB）
  • 7,598港元（8GB+128GB）
  • 7,998港元（8GB+256GB）
  • 9,698港元（12GB+256GB）
  • 10,698港元（16GB+512GB）
其他事項 IP68防塵/防水 UWB超寬頻技術 支援S Pen、UWB超寬頻技術、Wifi 6E

記者：曾曉汶

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