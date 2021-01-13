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《執屋》電影迷斷捨離困難 雜物多到書櫃都變型 主持人：好似教仔咁勸導佢

環球政經 19:35 2021/01/13

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「斷捨離」一向都不是易事，ViuTV節目《執屋》最新一集就到訪Patrick家中。Patrick替報章雜誌寫專欄及從事與韓文相關的工作，家中放滿書籍。最令主持人煩惱的是Patrick對所有物品都十分留戀，每當主持人叫他丟掉，他都會不捨得，並把物件放回原位。

《執屋》港爸豪花十萬收藏過千模型 雜物逼爆全屋 太太懷第三胎點解決？　【下一頁

Patrick是一名電影愛好者，家中收藏很多與電影相關的東西，如書籍、報紙、雜誌或單張。書櫃放滿各式各類的印刷品，重得連櫃板都壓彎。主持人小占更打趣指是「微笑層板」。雜物多到連書櫃都放不下，有些甚至要放在地上。但由於很多書籍都不捨得丟掉，主持人需幫他把書櫃上的書本拿下來再重新分類，並將經常用到的書本放在雙眼對出的位置，方便Patrick取閱。

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而Patrick認為值得紀念的物品，主持人就教他可以放入儲物箱內。主持人阿橙慨嘆：「好似教仔咁勸導佢。」雖然對Patrick來說有很多東西都有紀念價值，但主持人小占就認為他一點也不珍惜他的收藏品，因這些東西全都滿布塵埃和發黃。

主持人教導整理小貼士：

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在收拾時Patrick發現一堆以前的工作證，Patrick認為這些十分重要，向主持人稱：「你們別想丟掉！」主持人阿橙向Patrick勸說：「它作為一個證件的作用已經完結了。」但Patrick堅持道：「這部分我暫時未能捨離。」主持人只好作罷。後來主持人叫他丟棄一些紀念品，但Patrick都露出不願意的表情，並把它放回原位，令主持人都無奈道：「不好意思，我們是否可以下班了？」

【家居整理術】台藝人雞排妹「斷捨離」心得：枱面只放每周摸到3次的東西　【下一頁

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廚房是另一重災區，到處堆滿雜物，連爐具附近亦能找到過期食物，如巧克力，柚子醬等，另外主持人亦發現有數個茶壼、水樽，連主持人都不禁詢問：「你不會使用廚房嗎？」但Patrick卻反駁道：「你錯了，前天我才煮過東西。」令主持人十分驚訝。Patrick亦指自己每天早上都會用咖啡機，但機身滿佈污漬，使主持人Kathy感嘆道：「看起來不像每天都有使用。」最終經過一番努力後，成功將廚房的爐面和餐枱收捨乾淨。

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責任編輯：黃苑筠

 

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