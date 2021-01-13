【變種病毒】南非變種威力強 福西﹕恐削疫苗及藥物效用

英國及南非分別出現變種新冠病毒，引來專家憂慮會否導致新冠病毒出現高傳染性，令全球新冠肺炎疫情進一步肆虐。華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，對南非出現的變種新冠病毒感到憂慮，認為該變種病毒或會削弱用於新冠肺炎患者抗體藥物（antibody treatments）的療效，甚至影響新冠疫苗效用。

Moderna疫苗抗體維持至少一年 可抵抗變種病毒 【下一頁】

南非當局在去年12月18日發現變種新冠病毒「501Y.V2」， 有專家擔心感染該病毒後，對作為治療早期新冠肺炎患者的單株抗體藥物（Monoclonal antibody）產生免疫作用，從而削弱該藥物的療效。

福西指出，從初步數據顯示，南非的變種病毒對人體「具相當大威脅」（more of a threat），或會出現對抗體治療的免疫反應，令藥物、甚至導致新冠疫苗失去效用。美國疾控中心（CDC）早前則指，未有證據顯示變種病毒影響現有新冠疫苗的功效。

福西續稱，雖然目前對變種病毒的資料掌握不多，但美國國立衛生研究院和全國各地實驗室的人員正迅速嘗試確定該病毒帶來的影響，亦強調非常重視新冠病毒變種情況。事實上，福西已不止一次重申變種病毒對新冠抗體藥物效用構成風險，包括去年12月亦提出類似說法。

再生元新冠抗體藥料明年生産200萬劑 特朗普曾服用 【下一頁】

負責生產抗體藥物的藥廠禮來（Eli Lilly）董事長兼首席執行官瑞克斯（Dave Ricks）表示，預計藥廠研發的抗體藥物對英國出現的變種新冠病毒有效，但不肯定能否對南非變種病毒產生同樣作用。

瑞克斯直指，因南非變種病毒的尖突蛋白（Spike Protein）「突變」（mutations）更為劇烈，而刺突蛋白正是這些抗體藥物的靶點，難以判定是否對病毒產生療效。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明