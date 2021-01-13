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【英國疫情】單日急增4.5萬宗個案成第二新高 內政大臣彭黛玲：正不斷檢視措施

環球政經 18:59 2021/01/13

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英國疫情肆虐，更出現高傳染性的變種新冠病毒，截至現時為止，英國單日新增4.5萬宗新冠肺炎確診個案，是當地第二新高數字，總累計全國317萬宗病例，死亡人數逾8.3萬，成為歐洲國家出現最多的死亡個案。

【英國脫歐】英國轉口港使用率急降　物流業取道其他路線來往法國及愛爾蘭：【下一頁

【英國疫情】約翰遜宣布第三度全國封城抗疫　直至2月中旬：【下一頁

英國內政大臣彭黛玲(Priti Patel)形容死亡數字「恐怖」 ，呼籲民眾遵守抗疫措施，並批評一小撮違規人士是置其他人於危險之中。 她認為現時英國實施的防疫措施已足夠嚴謹，並會繼續檢視措施。當局日前指，已為240萬人接種第一劑新冠疫苗，目標是在下月中前，完成為1,500萬名高危群組的注射疫苗的工作。

 

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責任編輯：潘曉豐

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