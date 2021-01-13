  • 13°C
香港時間 : 2021113日 (三) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市自救】疫情下年宵花市停辦 美聯旺舖密密搜羅短租舖位助花農自救   租金低至二折

股樓投資 18:26 2021/01/13

分享：

農曆新年前席逛年宵感受喜慶氣氛，是港人的指定動作，不過原定於今年2月6日至12日舉行、全港共15個農曆年宵，政府早前宣佈因應新冠肺炎疫情而取消。

事實上，年宵市場一向是本地花農全年最大收入來源，此舉實令不少本地花農大失預算。雖然政府提議安排花農在本港各區之公共屋邨擺放檔位售賣年花，但就被質疑措施成效。

    點擊圖片放大

【樓市現象】九龍市區屋苑超近港鐵站 樓價「5球幾」仲有選擇 年輕人斥520萬成功做業主，詳見【下一頁

有見及此，美聯旺舖特意在全港各區搜羅數十間優質商舖已供花農租用。美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，受疫情及環球經濟影響，本地核心區之吉舖數目大幅上升，以傳統上最大年宵市場維園附近的羅素街為例，以往此處是不少高端品牌及珠寶鐘錶店的集中地，現時亦出現短租及吉舖情況。

【專家看樓市】美聯黃建業：8大利好因素齊現 樓價將現「小V型反彈」 最少升5% 直撲歷史新高，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4


他表示，面對嚴峻之疫情，各行各業大受打擊，不少業主亦表示願意共渡時艱，以市價租金二至三折起短租予花農，以達至雙贏局面。此批商舖大多位處核心地段，坐擁一定人流，加上新年將至，市場上對年花有一定需求，預料相較在公共屋邨擺放檔位，花農租用市面上的短期舖位，營商效果會更佳。

【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬，詳見【下一頁
 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

商舖 疫情 農曆新年 年宵 美聯工商舖 新冠肺炎疫情

上一篇文章

原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買

下一篇文章

【法定假日】倡下年新增佛誕為法定假日 目標於2030年和「銀行假」看齊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格