【疫市自救】疫情下年宵花市停辦 美聯旺舖密密搜羅短租舖位助花農自救   租金低至二折

農曆新年前席逛年宵感受喜慶氣氛，是港人的指定動作，不過原定於今年2月6日至12日舉行、全港共15個農曆年宵，政府早前宣佈因應新冠肺炎疫情而取消。

事實上，年宵市場一向是本地花農全年最大收入來源，此舉實令不少本地花農大失預算。雖然政府提議安排花農在本港各區之公共屋邨擺放檔位售賣年花，但就被質疑措施成效。

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有見及此，美聯旺舖特意在全港各區搜羅數十間優質商舖已供花農租用。美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，受疫情及環球經濟影響，本地核心區之吉舖數目大幅上升，以傳統上最大年宵市場維園附近的羅素街為例，以往此處是不少高端品牌及珠寶鐘錶店的集中地，現時亦出現短租及吉舖情況。

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他表示，面對嚴峻之疫情，各行各業大受打擊，不少業主亦表示願意共渡時艱，以市價租金二至三折起短租予花農，以達至雙贏局面。此批商舖大多位處核心地段，坐擁一定人流，加上新年將至，市場上對年花有一定需求，預料相較在公共屋邨擺放檔位，花農租用市面上的短期舖位，營商效果會更佳。

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記者：陳詠妍