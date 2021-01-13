保安局指去年電話騙案急升1倍 「假冒官員」為最常見手法

你曾經受過匿名電話，或未有來電顯示的電話嗎？如果稍一不慎，沒有小心好好處理這些不知名電話，分分鐘會成為電話騙案的受害者。保安局今日(13日)在立法會表示，去年1月至11月期間，警方共錄得1,108宗電話騙案，較去年同期的533宗上升約1倍。當中有1,072宗案件涉及金錢損失，涉及款項達5.63億港元，較去年同期的1.12億港元上升約4倍。

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據資料顯示，騙徒最常用的手法為「假冒官員」，佔整體的637宗，其次為「猜猜我是誰」，佔470宗。上年電話騙案的損失金額為5.39億港元。警方就電話騙案共拘捕55人，被捕人士所涉及案件的損失金額接近1.6億港元。

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保安局補充指，騙徒會以時事調整運用的藉口，例如在新冠肺炎疫情期間，警方曾接獲有關口罩買賣或檢疫案件的詐騙案件。

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責任編輯：翁嘉陽