原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買

踏入新一年，加上疫苗快將供港，買家紛紛趕在過年前入市，怕遲買更貴，中原文家輝說，置業需求強勁，近期睇樓量增加，其中天水圍嘉湖山莊本月至今，共錄得23宗成交，相比上月同期16宗成交明顯加快，雖然成交增多，但仍見呎價10000元以下成交。

他說，嘉湖山莊樂湖居1座低層H室，實用面積552平方呎，三房間隔，外望內街景，以525萬元易手，實用呎價9,510元。他續說，買家為上車客，原打算買入兩房單位自住，但心儀的兩房單位叫價近520萬元，最終被上述三房單位價格吸引，認為可以兩房價錢，升級買入三房，故即時落訂購入單位。

資料顯示，原業主於2004年6月，以僅88萬元買入單位，現賬面勁賺437萬元，物業期內升值約5倍。

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