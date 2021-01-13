【盈富基金2800】道富環球極速轉軚：盈富基金明起恢復投資受制裁股份　Webb：會否再轉軚拭目以待（第二版）

▲ 【盈富基金2800】道富環球極速轉軚：盈富基金明起恢復投資受制裁股份 理解此事關乎重大公衆利益

盈富基金 （02800） 管理人美資道富環球投資管理亞洲，周一公布不再投資受美國制裁股票後，事隔2日，道富環球極速轉軚。道富環球公布，自周四（1月14日）起，盈富基金將恢復對屬於恒生指數成份股公司的受制裁股份進行投資。

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獨立股評人David Webb指出，道富環球沒有提供原因，在停止對受制裁股份進行投資的2日後恢復投資，而該基金已有2%的單位被贖回。至於道富環球會否像紐交所一樣再轉軚，他稱「拭目以待」（wait and see）。

金管局發言人回應稱，留意到道富環球過去幾天的公告，雖未有對盈富基金投資者造成實質影響，但對市場造成不必要的混亂。金管局指，將會一直和盈富基金監督委員會及道富作出緊密溝通，並跟進事件。

盈富基金若陷追蹤誤差危，可換管理人？【下一頁】

道富環球指，自從美國於1月6日發佈更新的制裁名單以來，道富環球作爲盈富基金的基金經理，一直努力檢閱若干事項，以繼續投資於所有恒生指數成份股，道富環球將繼續努力實現盈富基金的投資目標，提供緊貼恒生指數表現的投資回報。

「鑑於盈富基金對香港市場的重要性，道富環球理解此事關乎重大公衆利益，並希望恢復投資一舉能證明道富環球如過去21年般，始終致力恪守盈富基金緊貼恆生指數表現的承諾。」

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道富環球又稱，盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現的投資回報，為達到該投資目標，經理人會把盈富基金全部或絕大部份資產投資於恒生指數成份股公司的股份，比重大致上與該等股份佔恒生指數之比重相同。受美國行政命令的影響，盈富基金將不再適合美國人士進行投資。

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