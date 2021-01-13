  • 13°C
香港時間 : 2021113日 (三) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】容聯易通傳考慮上半年香港或美國上市 集資39億元

股市 18:18 2021/01/13

分享：

通訊雲服務商容聯易通傳考慮上半年香港或美國上市，集資5億美元。

外電報道，中國通訊雲服務商容聯易通考慮進行IPO，集資規模或高達5億美元（約39億港元）。知情人士表示，容聯易通正與花旗、高盛合作，目標在今年上半年完成上市，目前考慮的上市地點包括美國和香港，但尚未有最終決定。

容聯易通在去年11月宣佈完成1.25億美元的F輪融資，由中國國有資本風險投資基金領投，新東方產業基金、Mirae Asset（未來資產）、藍藤資本、CloudAlpha等參投。容聯易通早期投資者也包括紅杉資本。

唯品會、歡聚擬回港第二上市，集資合計近300億，詳情請按【下一頁】

容聯易通基於雲計算和人工智能技術，為企業和政府組織提供通訊及數字化服務，包括CPaaS通訊能力（語音、短信等）、CC（智能雲客服與雲聯絡中心）、UC&C（IM及企業移動門戶、雙錄、企業直播）和CV（視覺智能行業解決方案），助力企業和政府組織實現生產管理、市場營銷、運營服務等系統的全數字化升級改造與融合打通。

目前其客戶包括國家電網、中國銀行、平保 （02318） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、順豐等。容聯總部在北京，並在上海、廣州、深圳、東京設有分支機構，擁有超過1000名員工。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元

【新股IPO】星盛商業管理6668明起招股　一手入場費3919元

編輯：陳健婷

港股 集資 IPO PaaS

上一篇文章

【勞工假】政府明年先增佛誕為法定假日　每兩年加1日假與銀行假看齊

下一篇文章

【新股IPO】星盛商業管理6668明起招股　一手入場費3919元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場