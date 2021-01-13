【新股IPO】容聯易通傳考慮上半年香港或美國上市 集資39億元

▲ 通訊雲服務商容聯易通傳考慮上半年香港或美國上市，集資5億美元。

外電報道，中國通訊雲服務商容聯易通考慮進行IPO，集資規模或高達5億美元（約39億港元）。知情人士表示，容聯易通正與花旗、高盛合作，目標在今年上半年完成上市，目前考慮的上市地點包括美國和香港，但尚未有最終決定。

容聯易通在去年11月宣佈完成1.25億美元的F輪融資，由中國國有資本風險投資基金領投，新東方產業基金、Mirae Asset（未來資產）、藍藤資本、CloudAlpha等參投。容聯易通早期投資者也包括紅杉資本。

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容聯易通基於雲計算和人工智能技術，為企業和政府組織提供通訊及數字化服務，包括CPaaS通訊能力（語音、短信等）、CC（智能雲客服與雲聯絡中心）、UC&C（IM及企業移動門戶、雙錄、企業直播）和CV（視覺智能行業解決方案），助力企業和政府組織實現生產管理、市場營銷、運營服務等系統的全數字化升級改造與融合打通。

目前其客戶包括國家電網、中國銀行、平保 （02318） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、順豐等。容聯總部在北京，並在上海、廣州、深圳、東京設有分支機構，擁有超過1000名員工。

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編輯：陳健婷