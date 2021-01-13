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【社交媒體移民潮】職場轉用Signal宜先考慮實用性　人力資源專家：社交媒體工具預咗無私隱保障

科技 18:30 2021/01/13

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人力資源顧問張慧敏（Son姐）表示，企業在決定是否轉用其他通訊軟件前，應先考慮其實用性，更重要的是視乎公司客戶的取向。

WhatsApp是港人最常用的即時通訊軟件，不論是私人或是工作領域都需要使用WhatsApp聯絡。不過，最近WhatsApp就因為宣布更改私隱政策規定，被指「出賣」用戶資料至Facebook，惹來各界評擊。而Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）更公開呼籲大眾轉用Signal，勢掀起一場「轉會戰」。不少網民隨即在網上熱烈討論，到底是否應該在職場上都轉用Signal？

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網民在連登討論區上以「我私事已經冇用好耐，但返工點唔用whatsapp?」為題開post，向網民請教意見，詢問其他人如何在工作需要下不使用WhatsApp。該名網民又指，若非受工作所限，必定不會再繼續使用WhatsApp。帖文隨即引來熱議，不少人都紛紛為其出謀獻策。作為打工一族，部分網民都明白對部分工種而言，尤其是需要外出見客者，WhatsApp實在無可避免，建議樓主開設2個電話號碼、公司用WhatsApp，私人就用Signal等。

另一方面，亦有企業高層親自帶頭使用Signal，並要求員工轉用；不過就有網民對此表示反感，他們認為私事與工事應分開使用兩個平台，拒絕在工作領域上轉用Signal。

人力資源顧問專家張慧敏（Son姐）表示，如果是公司要求轉用，員工應作出配合，不應只單從個人角度出發，亦沒有必要因為此原因與公司對抗；反而，如果想要說服公司管理層轉用其他通訊軟件，則可嘗試從公司利益角度為由，或許成功的機率會更大。

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對於一般企業而言，由於公司管理層大多為資深老員工，對公司政策上採取「以不變應萬變」的態度，若年輕員工只從個人角度出發，就很難會有任何轉變。Son姐建議，不妨向他們提出，基於WhatsApp出現安全漏洞問題，由於公司業務牽涉到客戶私隱或敏感資料，鼓勵公司轉用其他通訊軟件取代。

Son姐又強調，企業在決定是否轉用其他通訊軟件前，應先考慮其實用性，包括社交媒體工具的界面設定，而更重要的是視乎公司客戶的取向。她又指，「使用社交媒體工具就預咗無私隱保障，任何軟件程式都有一定的風險。即使Signal提供閱後即焚功能，亦同樣會有資料外洩風險。」

記者：施雯雯

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