▲ 【國會暴亂】菲比斯隊友據報有參與 曾奪2枚奧運金牌（多圖）

美國現任總統特朗普（Donald Trump）被指煽動支持者闖入國會山莊，導致發生國會暴亂。有報道指，有影片拍攝到，美國游泳選手凱勒（Klete Keller）在國會暴亂期間於現場。凱勒曾是奧運游泳項目名將菲比斯（Michael Phelps）的隊友。美國游泳協會 （USA Swimming）回應報道時，未有承認或否認Klete Keller是否片中人。

保守派媒體Townhall記者日前上傳一段有關國會暴亂的影片。片中有一名疑似是凱勒的男子，未有戴上口罩，更正穿著美國奧運隊的外套。

影片顯示，這名疑似是凱勒的男子，在國會圓形大廳內與一眾示威者跟國會警察推撞。《紐約時報》報道指，凱勒的教練及數名前隊員看畢片段後，把凱勒認出來。

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美國游泳協會回應報道時，未有回應凱勒是否片中人，僅指尊重任何人及團體行使和平抗議的權利，但絕不容忍有人展開如上周國會暴亂的行動。

報道指，凱勒已刪除所有社交平台帳戶，過往他曾在平台表態支持特朗普。

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凱勒曾三度參加代表美國出戰奧運，在2004年雅典奧運、2008年北京奧運均獲得4X200米接力泳賽金牌，2000年悉尼奧運中則獲得銀牌。

責任編輯：林嘉莉