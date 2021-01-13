  • 13°C
香港時間 : 2021113日 (三) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國會暴亂】菲比斯隊友據報有參與 曾奪2枚奧運金牌（多圖）

環球政治 18:21 2021/01/13

分享：

【國會暴亂】菲比斯隊友據報有參與 曾奪2枚奧運金牌（多圖）

美國現任總統特朗普（Donald Trump）被指煽動支持者闖入國會山莊，導致發生國會暴亂。有報道指，有影片拍攝到，美國游泳選手凱勒（Klete Keller）在國會暴亂期間於現場。凱勒曾是奧運游泳項目名將菲比斯（Michael Phelps）的隊友。美國游泳協會 （USA Swimming）回應報道時，未有承認或否認Klete Keller是否片中人。

保守派媒體Townhall記者日前上傳一段有關國會暴亂的影片。片中有一名疑似是凱勒的男子，未有戴上口罩，更正穿著美國奧運隊的外套。

影片顯示，這名疑似是凱勒的男子，在國會圓形大廳內與一眾示威者跟國會警察推撞。《紐約時報》報道指，凱勒的教練及數名前隊員看畢片段後，把凱勒認出來。

YouTube加入封殺特朗普 暫禁頻道上載新內容 （附名單）　【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

美國游泳協會回應報道時，未有回應凱勒是否片中人，僅指尊重任何人及團體行使和平抗議的權利，但絕不容忍有人展開如上周國會暴亂的行動。

報道指，凱勒已刪除所有社交平台帳戶，過往他曾在平台表態支持特朗普。

特朗普指暴亂當日無講錯野 斥民主黨彈劾方案荒謬　【下一頁】

凱勒曾三度參加代表美國出戰奧運，在2004年雅典奧運、2008年北京奧運均獲得4X200米接力泳賽金牌，2000年悉尼奧運中則獲得銀牌。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【國會暴亂】YouTube加入封殺特朗普 暫禁頻道上載新內容 （附名單）
今日
【國會暴亂】YouTube加入封殺特朗普 暫禁頻道上載新內容 （附名單）
【國會暴亂】國會群組3人確診 為躲避示威者而接觸患者
今日
【國會暴亂】國會群組3人確診 為躲避示威者而接觸患者
【國會暴亂】美媒：麥康奈爾歡迎彈劾 助削特朗普對共和黨影響
今日
【國會暴亂】美媒：麥康奈爾歡迎彈劾 助削特朗普對共和黨影響
【國會暴亂】特朗普指暴亂當日無講錯野 斥民主黨彈劾方案荒謬
今日
【國會暴亂】特朗普指暴亂當日無講錯野 斥民主黨彈劾方案荒謬
【國會暴亂】巨企金主跳船 停止向共和黨人政治捐獻
2021/01/12
【國會暴亂】巨企金主跳船 停止向共和黨人政治捐獻
請願示威 選舉 政治 奧運會 特朗普 游泳 美國

上一篇文章

【變種病毒】英國與南非有何不同？邊隻傳播力更高？

下一篇文章

【國會暴亂】YouTube加入封殺特朗普 暫禁頻道上載新內容 （附名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國會暴亂】德國默克爾撐特朗普「Twitter等封殺他是有問題」
【國會暴亂】德國默克爾撐特朗普「Twitter等封殺他是有問題」
【國會暴亂】特朗普遭封鎖 澳洲署理總理斥Twitter雙重標準
【國會暴亂】特朗普遭封鎖 澳洲署理總理斥Twitter雙重標準
【拜登就職】伊萬卡據報竟想出席 惹特朗普震怒
【拜登就職】伊萬卡據報竟想出席 惹特朗普震怒
新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日 時間19:00）
【社交移民潮】英國數百萬WhatsApp用戶轉會 Signal成新寵
【社交移民潮】英國數百萬WhatsApp用戶轉會 Signal成新寵
英媒：特朗普卸任前或公開情報 揭新冠病毒與武漢實驗室有關
英媒：特朗普卸任前或公開情報 揭新冠病毒與武漢實驗室有關