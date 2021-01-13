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【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通

股樓投資 22:26 2021/01/13

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港股踏入2021年成交暢旺，中信證券近日發表的《海外中資股展望報告》中看好，互聯互通雖然僅納入未有盈利的生物科技股及內地科創板股票，未有納入阿里巴巴(09988)等第二上市股份，亦已具足夠活力在本港股市中擴大影響力。該行根據恒生綜合指數及港股通最新的選股標準，估計高達37隻股票會在3月時，被納入港股通，供北水買入。

【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好   詳情請看【下一頁

【異動股】富士康與吉利母企組合營 進軍汽車零部件代工 同系富智康全日大升18%  詳情請看【下一頁

中信證券預期將被列入港股通的37隻股票一覽：

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中信證券分析，有三類股票被列入港股通的機會較高，當中最高機會的是新的「A+H」上市股票，其次是符合港股通選股標準，卻並未進入港股通名單的恒生綜合指數成分股，最後則是尚未進入恒生綜合指數，卻同時符合該指數及港股通入圍標準的股份。該行較看好的股份主要來自醫療保健、消費及地產等類別。

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該行又預計，共有7隻港股將被剔出港股通，原因包括「A+H」公司被交易所出示風險警示，股權被指高度集中，以及市值和成交活躍度等不符合恒生綜合指數標準等。該7股分別是中國飛機租賃(01848)、民生教育(01569)、神威藥業(02877)、IMAX中國 (01970)、江南布衣(03306)、卡森國際(00496)和首控集團(01269)。

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撰文 : 李尚毅

港股通 經濟

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