  • 13°C
香港時間 : 2021113日 (三) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：大反轉 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:03 2021/01/13

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指是日表現反覆，全日收報28235點，跌41點，大市總成交2,021億元。美團 （03690） 跌1.9%，中海油 （00883） 升5.5%。

大市能否續升  還看落後股動力

落後股走勢大反轉，油股、長江基建 （01038） 領漲藍籌。基建股表現更標青，中車 （01766） 升13.6%至3.75元。落後股反彈，主因兩點。一、隨着拜登即將上台，憧憬大手放水刺激經濟，美國經濟望向好，刺激傳統經濟股包括金融、基建股皆造好。二、北水蜂擁來港買股，追入落後股及AH差價大的H股。恒指能否續上，還看落後股升勢能否延續。

外圍方面，美股持續創新高，惟愈來愈多聲音感到憂慮，最新有名家Leon Cooperman看淡，直指後市恐無好結果。此外，散戶瘋狂程度已與科網時期類近，亦令不少老股民感到擔憂。美股業績期將至，銀行股打頭陣，究竟是業績亮麗，還是醜婦終須見家翁，投資者宜緊盯。

展望恒指，宜緊盯20天綫及前浪頂支持。

【「ET講股通」問股環節，包括︰李寧、亞盛醫藥、中升控股、濰柴動力、東風、耐世特、洛陽鉬業、碧桂園服務︰立即觀看

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：傳統經濟金融股發力 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/01/12
【ET講股通】梁耀康：傳統經濟金融股發力 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：十字星 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/01/11
【ET講股通】梁耀康：十字星 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：換馬 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/01/08
【ET講股通】梁耀康：換馬 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：騰訊 阿里擬被制裁部署 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/01/07
【ET講股通】梁耀康：騰訊 阿里擬被制裁部署 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：彈弓口 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/01/06
【ET講股通】孫運喜：彈弓口 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
中國中車（01766） 長江基建集團（01038） 美團－W（03690） 中國海洋石油（00883） 宏觀分析 技術分析 恒指走勢 投資推介

上一篇文章

【美元弱勢】景順祈連活：美元未來仍屬國際主要儲蓄貨幣　聯系滙率無需改變

下一篇文章

【盈富基金2800】道富環球極速轉軚：盈富基金明起恢復投資受制裁股份　理解此事關乎重大公衆利益
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）