【ET講股通】孫運喜：大反轉 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指是日表現反覆，全日收報28235點，跌41點，大市總成交2,021億元。美團 （03690） 跌1.9%，中海油 （00883） 升5.5%。

大市能否續升 還看落後股動力

落後股走勢大反轉，油股、長江基建 （01038） 領漲藍籌。基建股表現更標青，中車 （01766） 升13.6%至3.75元。落後股反彈，主因兩點。一、隨着拜登即將上台，憧憬大手放水刺激經濟，美國經濟望向好，刺激傳統經濟股包括金融、基建股皆造好。二、北水蜂擁來港買股，追入落後股及AH差價大的H股。恒指能否續上，還看落後股升勢能否延續。

外圍方面，美股持續創新高，惟愈來愈多聲音感到憂慮，最新有名家Leon Cooperman看淡，直指後市恐無好結果。此外，散戶瘋狂程度已與科網時期類近，亦令不少老股民感到擔憂。美股業績期將至，銀行股打頭陣，究竟是業績亮麗，還是醜婦終須見家翁，投資者宜緊盯。

展望恒指，宜緊盯20天綫及前浪頂支持。

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