  • 13°C
香港時間 : 2021113日 (三) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】網民大怨「為何過千萬樓需付5成首期？」 月入10萬都買不了！

股樓投資 17:45 2021/01/13

分享：

不少市民見樓市有降溫跡象，紛紛希望趁低吸納「上車」。有網民希望計劃市值過千萬的物業，詢問各位網友意見，問大家在香港買過千萬物業是否特別困難，更不明白為什麽此類價格的物業，就算首置自住，都要付50%首期，令家庭收入超過10萬的朋友都無法購買。

  •  

【樓市熱話】誤信「淡友」謠言錯過上車時機 網友大嘆白交一年24萬租：【下一頁

「樓主」建議應政府應該加多一級按揭門檻 例如1000-1500萬嘅樓可以借7成，令「上車」人士不用付太多首期。有網友回應「樓主」，認為其實這與市場定位有關，該網友舉例，指柏傲莊, 過千萬2房, 沒有發展商按揭, 一樣可以賣清，過千萬樓房的目標買家是消費力更强的一群。

【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態  網友：「太古城多年交投活躍  是你不懂樓市」：【下一頁

另外有網民指出，如果政府放寬相關政策，會令中價樓「炒貴」，因此不應因為個別消費者或買家需要調整策略。編者對於這位網友的見解決較為認同，認為「樓主」如果嫌千萬以上的樓房需要付5成首期負擔太大，不妨考慮較便宜的樓房。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【http://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

物業 柏傲莊

上一篇文章

【國會衝突】眾議院即將開始彈劾程序　部分共和黨議員倒戈加入

下一篇文章

【封殺潮】YouTube下令暫封鎖特朗普頻道7天 期間不得上載影片、進行直播及開啟留言功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格