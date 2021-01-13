【樓市熱話】網民大怨「為何過千萬樓需付5成首期？」 月入10萬都買不了！

不少市民見樓市有降溫跡象，紛紛希望趁低吸納「上車」。有網民希望計劃市值過千萬的物業，詢問各位網友意見，問大家在香港買過千萬物業是否特別困難，更不明白為什麽此類價格的物業，就算首置自住，都要付50%首期，令家庭收入超過10萬的朋友都無法購買。

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「樓主」建議應政府應該加多一級按揭門檻 例如1000-1500萬嘅樓可以借7成，令「上車」人士不用付太多首期。有網友回應「樓主」，認為其實這與市場定位有關，該網友舉例，指柏傲莊, 過千萬2房, 沒有發展商按揭, 一樣可以賣清，過千萬樓房的目標買家是消費力更强的一群。

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另外有網民指出，如果政府放寬相關政策，會令中價樓「炒貴」，因此不應因為個別消費者或買家需要調整策略。編者對於這位網友的見解決較為認同，認為「樓主」如果嫌千萬以上的樓房需要付5成首期負擔太大，不妨考慮較便宜的樓房。

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責任編輯：翁嘉陽