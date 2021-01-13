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【法定假日】倡下年新增佛誕為法定假日 目標於2030年和「銀行假」看齊

環球政經 18:16 2021/01/13

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現時本港有近120萬打工仔每年僅享有12日「勞工假」的法定假期，早前勞工及福利局向委員會提文件，建議每2年增加1日法定假日，目標花8年時間、於2030年和「銀行假」公眾假期看齊。勞褔局指，暫定下年實施新增佛誕為法定假日，爭取於本屆政府任期內 把修訂《僱傭條例》草案提交立法會審議。

【職場熱話】「有得揀」加薪方案 加薪2%明年才發或一次過5000元津貼 你會點揀？：【下一頁

當局建議，新增5日的法定假期的日子將按次增加，由佛誕、聖誕節後第一個周日、復活節星期一、耶穌受難節及耶穌受難節翌日，料將有近120萬人，即本港4成僱員受惠。他指，若一次過或在短期內將法定假期和公眾假期的日數劃一的話，或對僱主尤其中小企及部分行業，包括零售業、物業管理、保安、清潔服務及飲食業，出現過多的人力和營運成本壓力，故採用每隔2年增加一天法定假日的步伐實施，作出應對 。
 

勞工處於去年10月及11月兩次徵詢勞工顧問委員會的意見，當中僱員代表認為應縮短落實建議所需的時間，但勞資雙方對在2022年實施增加首日假期，沒有太大的爭議。

延伸閱讀：政府統計處聘2職位 工作20天可獲23,249元 4大條件你符合嗎？【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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