  • 13°C
香港時間 : 2021113日 (三) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】料內地電訊業5G透明度將改善 匯豐研究看好多隻中資電訊股

股樓投資 18:52 2021/01/13

分享：

匯豐環球研究發表報告指，美國近日對中資電訊股實施行政禁令，使有關股份在紐交所除牌及被剔出MSCI指數，與結構性產品及恆指相關的不明朗性仍然存在。

【異動股】富士康與吉利母企組合營 進軍汽車零部件代工 同系富智康全日大升18%  詳情請看[下一頁]

另外，目前未清楚有關限制對金融中介機構的影響。但該行稱「美國人士」沽售的相關股分被其他地區的買入所抵銷，特別是中國南向投資者，因此為股息及價值投資者創造了機會。

【港股追蹤】日本城母企上半年利潤增2.5倍 計劃年內增最少10間分店  詳情請看[下一頁]

該行料，年內內地5G資本開支將會增加5%，資本開支的能見度正在改善。而且中國及韓國為全球5G部署的領導者，預計至年底內地的5G應用可達45%，較同期的4G僅達39%。

匯豐環球研究對各中資電訊股的評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

【英國疫情】單日急增4.5萬宗個案成第二新高 內政大臣彭黛玲：正不斷檢視措施

下一篇文章

【Bitcoin】德裔美國男子因忘記密碼　或將痛失價值18億元比特幣　僅剩最後兩次嘗試機會！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格