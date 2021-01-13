【大行點睇】料內地電訊業5G透明度將改善 匯豐研究看好多隻中資電訊股

匯豐環球研究發表報告指，美國近日對中資電訊股實施行政禁令，使有關股份在紐交所除牌及被剔出MSCI指數，與結構性產品及恆指相關的不明朗性仍然存在。



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另外，目前未清楚有關限制對金融中介機構的影響。但該行稱「美國人士」沽售的相關股分被其他地區的買入所抵銷，特別是中國南向投資者，因此為股息及價值投資者創造了機會。

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該行料，年內內地5G資本開支將會增加5%，資本開支的能見度正在改善。而且中國及韓國為全球5G部署的領導者，預計至年底內地的5G應用可達45%，較同期的4G僅達39%。

匯豐環球研究對各中資電訊股的評級及目標價：

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