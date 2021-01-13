【外賣到會】foodpanda香港推到會服務　新年在家聚會訂逾80間派對美食

▲ foodpanda香港推出全新餐飲到會服務，承接多人及大型訂單，滿足顧客各類型的到會需求，包括私人聚會、公司活動等。(資料圖片)

晚市禁堂食，加上農曆新年即將到來，foodpanda香港推出全新餐飲到會服務，承接多人及大型訂單，滿足顧客各類型的到會需求，包括私人聚會、公司活動等。

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顧客可以使用foodpanda網頁版，訂購來自超過80個餐飲合作夥伴的特色到會食品，由派對小食、自助餐美食、到甜品套餐等都應有盡有。提供到會服務的除了有部分是foodpanda現有的餐廳夥伴，亦有新加盟的餐廳及專業的到會服務供應商。

foodpanda餐飲到會服務覆蓋全港各區，精選餐飲包括Classified、Chickpea、Duck & Waffle、Wingman、KALE、HABITŪ、酒鍋、Green Common等。專業到會服務供應商如Catering by Vivian、Food Foundry、La Fête des Rois Catering等亦已登陸此服務。

foodpanda企業發展主管Melissa Tsang表示，以往foodpanda只有透過企業平台foodpanda for business 服務各類企業客戶，在推出全新的到會服務後，將能滿足廣大市民於不同場合的餐飲需求，同時期望新服務能為餐飲夥伴帶來一些大型訂單。

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責任編輯：朱悅瀅

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