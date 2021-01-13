【社交媒體移民潮】ICQ重回大眾視野？　如何開戶+功能現況

▲ ICQ於2010年被俄羅斯科網公司Mail.ru收購，現支援電腦桌面版和智能電話應用程式。（圖片來源：ICQ）。

ICQ是不少人多年前的通訊軟件，至今仍有不少人記得自己的7至9位數字的ICQ帳號號碼。正當近日Elon Musk「鼓勵」大眾以Signal取代WhatsApp時，網上有不少人提出「重用ICQ」的言論。事實上，ICQ近年推出了新版本，可支援電腦桌面版和智能電話應用程式。同時新增了電話通話功能，並支援群組通話。

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現時，如要於ICQ開設新帳戶的方法非常簡單。用戶只需輸入電話號碼後，以短訊驗證碼後確認身份即可登入。若有意重用舊有的ICQ帳號，用戶可選用電腦桌面版或智能電話應用程式，從登入版面的左上方選擇「Log in with password」，便可轉到輸入帳號的頁面。輸入帳號和密碼，便可把舊帳號連結電話號碼，完成重新登入。可是，並非所有舊帳戶都可以重新登入。若用戶兩年前沒有應ICQ要求，向ICQ申請保留帳號的話，即無法保留舊帳號的資料。

現為俄國持有 部分功能涉個人資料

ICQ在1996年由以色列公司研發推出，1998年被America Online收購，並推出多個功能，直至2010年被俄羅斯科網公司Mail.ru收購。Mail.ru為俄羅斯前5大的科網公司，並持有俄羅斯版Facebook「VKontakte」約四成股權。

現時，ICQ收集的個人資料包括註冊時提供的資料，與及使用ICQ New功能時的資料，例如使用頻密程度、搜尋字眼等。同時，用戶在使用需要部分功能時，亦要提供位置資料或通訊錄資料。