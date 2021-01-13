【電動車】瑞銀：傳統車企與互聯網企業合作　憂淪為代工角色削薄利潤空間

▲ 互聯網入局汽車行業。

全球汽車行業開啟電動化、智能化變革。瑞銀中國汽車行業分析師鞏旻認為，往電動車轉型為中國汽車品牌進行高端化嘗試提供歷史契機，由於過去受制於燃油車綜合技術或競爭力處於劣勢，從而造成品牌溢價不足，售價相對外國品牌折讓。進入電動車時代，中國汽車自主品牌或迎來機遇，以最快、最新的技術縮窄與外國品牌的差距。

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鞏旻指出，汽車行業有足夠的吸引力引互聯網巨頭入局，現有互聯網企業以不同的角度和方向參與到其中，例如，有公司憑藉自身AI技術優勢進入自動駕駛領域、以硬件平台優勢進入運算平台、借地圖、娛樂系統優勢進入車載系統等。另外，有消費電子科技巨頭利用品牌和產品設計的優勢，幫助電動車更受消費者追捧。未來會出現更多有趣的互聯網科技巨企跨界汽車產業的現象。互聯網進入汽車領域尚為初步嘗試階段，仍有更廣闊的探索空間。

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瑞銀：傳統整車廠與互聯網仍在探索角色分工

另一邊廂，傳統整車巨頭憂慮與互聯網企業聯手，將淪為代工角色削薄利潤空間。鞏旻表示，傳統整車巨頭與互聯網合作最大的顧慮是擔憂會淪為硬件代工的角色，以致自身價值增量和利潤受壓。

他以蘋果（美：AAPL）和富智康 （02038） 為例說，作為手機代工廠的富智康，只能賺取底單位數的利潤，蘋果則靠品牌和設計獲得大部分由產品附加值和增值帶來的利潤。同樣，現在整車巨頭更多思考在注重設計和製造環節的同時，還要兼顧科技環節進一步提升汽車的價值。

鞏旻續稱，隨著行業發展不可避免會產生代工角色，有車企在打造自有品牌不是特別成功時，或會選擇給別人代工這一發展策略。但如果車企想在產業鏈上佔有更大利潤空間，那麼需要在汽車軟件、智能化等方面掌握更大的話語權。恰好互聯網科技公司自帶科技光環，因此行業依然需要探索傳統整車廠與互聯網巨頭的角色分工。

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編輯：陳華