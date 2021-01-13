【資金流】渣打禤惠儀：中國經濟復甦及低息環境　續支持港滙偏強

▲ 渣打銀行香港行政總裁禤惠儀預期，港滙會繼續維持偏強。

渣打銀行 （02888） 香港行政總裁禤惠儀表示，港滙仍然強勢，主要受新股活期等吸引資金流入，她預期未來亞洲或新興市場的投資機會，都會進一步支持港滙維持偏強。展望今年息口走勢，她指美國仍然缺乏加息條件，而香港已維持低息一段時間，未見好大誘因銀行會貿然推行負利率，但補充是個別銀行的商業決定。

禤惠儀出席亞洲金融論壇活期時，談及中港及環球經濟展望，她表示期望新冠疫苗，加上不同地區的刺激經濟政策，能夠令香港或整個亞洲區經濟復甦。她預期，今年全球經濟增長介乎4.5%至5%。

料香港息口續維持偏低

香港方面，港滙繼續貼近強方兌換保證水平，禤惠儀指與新股活動及資金流入有關。她續指，美國未有條件加息，而且香港銀行體系結餘高企、達4500億元水平，預期香港整體息口繼續維持偏低。

被問到港銀推行負利率的空間，禤惠儀指香港低息環境已維持一段時間，未見好大誘因會反過來向客戶徵收利率，而且低息環境帶動財富管理產品需求，她相信「銀行會視乎客戶關係去定價」。

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記者：趙穎妍