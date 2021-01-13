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【盈富基金】盈富不投資美國制裁股　恒指MPF基金急謀應變對策

Hot Talk 17:08 2021/01/13

分享：

緊貼盈富基金的恒指MPF，擬透過業界組織積極跟進道富措施。

市面上7隻強積金（MPF）恒指基金緊貼盈富基金 （02800） ，包括中銀香港 （02388） 旗下中銀保誠等，因盈富基金管理人美資道富環球為遵守美國禁股令，本周起停買美國制裁股，供款人擔心所揀的恒指MPF偏離恒生指數，令完全複製策略失效，或影響投資回報。中銀保誠MPF專家今天（1月13日）指，該公司擬透過業界組織等，積極跟進事態發展，冀急謀應變對策，務求保障成員的最大利益。

個別業界為避免上述產品因追蹤誤差驟增，間接令投資成本上升，有機會損害成員利益，可能考慮改用其他直接緊貼恒指的MPF產品。

任志剛：道富不適合任盈富基金管理人【下一頁】

中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑回應本報查詢指，盈富基金的投資經理道富指不對個別公司作新投資，並不影響1月11日前已買入的相關投資，因此極短期內暫未出現明顯的追蹤誤差。

此外，他補充，公司暫未有接獲客戶因追蹤可能出現偏差而查詢。

盈富基金更換管理人一定好?【下一頁】

或改用其他追蹤恒指產品

問及市面7隻掛鈎盈富的恒指MPF基金，所屬受託人或供應商，會否透過公會等組織跟進事件，如要求撤換道富等。陳子樑回應，正與香港信託人公會及監管機構協商應變方案，持續評估影響，密切監控任何後續進展，共同部署進一步行動。為保障強積金計劃成員的最佳利益，視乎事件後續進展及有關監管要求，將審慎評估並考慮一切可能選項，包括但不限於在必要時更換投資於其他恒指追蹤基金。

相關新聞︰【盈富基金】恒指MPF基金緊貼盈富基金  專家指無須急沽

 

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

港股 財富及退休規劃 中銀保誠 中美關係 盈富基金（02800） 強積金

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