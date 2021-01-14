【國會暴亂】Snapchat加入封殺特朗普 永久封鎖帳戶（附名單）

美國現任總統特朗普（Donald Trump）被指利用多個社交平台發表言論，煽動示威者闖入國會大樓。繼Facebook、Twitter及YouTube等大型平台後，Snapchat亦加入封殺特朗普行列，永久封鎖特朗普帳戶。

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Snapchat於國會暴亂事件後，宣布無限期暫停特朗普帳戶。其後Snapchat發言人指基於公眾安全考慮、以及特朗普散播假資訊、發表仇恨言論及煽動暴力信息，明顯違反公司社交平台政策，決定永久終止特朗普帳戶。

Snapchat發言人續指，特朗普自6月開始已多次違反公司的社交平台政策及服務條款，決定在程式裡暫停推廣特朗普所發布的所有內容，減低其帳戶對Shapchat用戶的接觸率。

此外，在國會暴亂發生後，多個社交平台已相繼封殺特朗普，阻止其利用平台發布信息。

特朗普的YouTube頻道擁有277萬粉絲，當日曾上載多條到訪德州的影片，當中提到圍牆和上周的國會暴亂問題。YouTube於周二表示，經過詳細審視，特朗普頻道新上載的影片涉及煽動暴力，決定把影片移除，但就未有提及那條影片違反平台政策。此外，YouTube亦從白宮頻道中移除了1條影片，同樣指違反公司政策。

YouTube同時禁止特朗普頻道上載新內容或舉行直播最少7日，其後會檢討有關決定，不排除會延長限制時效。YouTube更透露，將會採取進一步行動，禁止特朗普影片的評論功能。

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根據YouTube政策，第2次被禁的期效為時兩周，第3次被禁帳號將被永久停用。

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特朗普其餘社交平台帳戶亦遭到無限期封鎖。包括特朗普最常發表言論的Twitter、Facebook及遊戲影片串流平台Twitch。Instagram則維持凍結特朗普帳戶最少兩周，直到特朗普的總統任期結束。

責任編輯：郭麗明