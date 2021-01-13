【經濟起動】渣打銀行禤惠儀：今年香港經濟增長約4%　中國成環球經濟火車頭

過去一年疫情擾亂環球經濟活動，新一年已經展開，加上疫苗面世，金融業界看好今年環球經濟恢復正常，並可重拾增長。

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渣打銀行香港行政總裁禤惠儀今日出席香港金融論壇簡介會，她表示隨著新冠疫苗面世，加上各國央行繼續推出刺激措施，經濟活動將逐漸恢復，並提供增長動力。 她估計全球經濟增長今年將達4.5至5%增長。不過，具體恢復進度仍要視乎疫苗有效性及疫情發展，預料下半年市場信心及氣氛會好轉。



禤又提到，中國增長勢頭亦非常強勁，去年第四季內地經濟已回復至疫情前水平。外貿及內需均有政策支持，料可成為全球經濟增長的火車頭。香港作為外向型經濟，亦能平穩溫和增長，估計今年有約4%增長。

步入疫後新常態，禤惠儀認為有3項板塊特別值得留意，包括（１）科技應用及數碼化、（２）外貿，及（３）可持續發展。她又特別提到，數碼化並非新事物，但經過疫情一役後，應用規模將會大幅增加，變成必需品。她舉例，網上會議的規模已進化至容易數千人、數萬人參與。企業的投資及業務亦會因應數碼化趨勢，部分運作移師至網上後，線下實體空間亦需要轉型。

外貿方面，在中美貿易戰下，企業改變供應鏈分布及分散投資，禤相信併購的情況亦會逐漸增加。近期亦越來越更多國家簽定新貿易協定，料加快貿易生態環境轉變。

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記者：葉泳珊