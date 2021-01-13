【大行報告】大和讚好蒙牛 原料奶成本控制得宜 調升目標價近3成至58元

大和發表報告指，蒙牛乳業（02319）在處理原料奶成本上升方面比同業更佳，其併購也變得更專注於國內和價值增長，將其目標價由45元上調28.9%至58元，重申「買入」評級。

大和表示，由於季節性和優質原料奶的短缺，去年第四季在現貨市場的原料奶成本按季升逾10%。該行預期，蒙牛的上游採購能力將使其能夠比同行更快地推出巴氏奶等優質產品，並降低單位原料奶成本。由於預期收入貢獻增加以及預計其關聯公司現代牧業（01117）將有更高利潤，該行將集團2021至2022年每股盈利預測微升1%。

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報告又指，自集團於去年8月未能在澳洲收購Lion Diary後，大和注意到蒙牛已加快國內並購和設立合資企業，其中包括成為妙可藍多（滬：600882）最大的股東，並與可口可樂在中國建立合資企業，推出了優質乳制品，例如巴氏殺菌產品。

該行相信，由於消費者更熟悉這些品牌，並且更容易與集團現有的銷售和生產平台產生協同效應，預計近期的併購將更快為集團收入和淨利潤做出貢獻。

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