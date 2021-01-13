  • 15°C
香港時間 : 2021113日 (三) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大和讚好蒙牛 原料奶成本控制得宜 調升目標價近3成至58元

股樓投資 17:30 2021/01/13

分享：

大和發表報告指，蒙牛乳業（02319）在處理原料奶成本上升方面比同業更佳，其併購也變得更專注於國內和價值增長，將其目標價由45元上調28.9%至58元，重申「買入」評級。

大和表示，由於季節性和優質原料奶的短缺，去年第四季在現貨市場的原料奶成本按季升逾10%。該行預期，蒙牛的上游採購能力將使其能夠比同行更快地推出巴氏奶等優質產品，並降低單位原料奶成本。由於預期收入貢獻增加以及預計其關聯公司現代牧業（01117）將有更高利潤，該行將集團2021至2022年每股盈利預測微升1%。

【延伸閱讀】2021展望：建銀國際料港股M型走勢 恒指最高29500　薦10大首選股 科技消費為主 按【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

報告又指，自集團於去年8月未能在澳洲收購Lion Diary後，大和注意到蒙牛已加快國內並購和設立合資企業，其中包括成為妙可藍多（滬：600882）最大的股東，並與可口可樂在中國建立合資企業，推出了優質乳制品，例如巴氏殺菌產品。

該行相信，由於消費者更熟悉這些品牌，並且更容易與集團現有的銷售和生產平台產生協同效應，預計近期的併購將更快為集團收入和淨利潤做出貢獻。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 
記者：李兆明

上一篇文章

【封殺潮】YouTube下令暫封鎖特朗普頻道7天 期間不得上載影片、進行直播及開啟留言功能

下一篇文章

【iMoney Cafe之孫子市法】28000拉鋸 落後股翻身
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR