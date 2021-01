【社交移民潮】Signal爆紅創辦人完美復仇　當年黯然離開WhatsApp

Facebook(美︰FB)旗下通訊應用程式WhatsApp更新用戶私隱條款,要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊,引發大批用戶出走,通訊程式Signal 成為大贏家。原來Signal 創辦人Brian Acton 正是WhatsApp 共同創辦人之一。Facebook收購Whatsapp後, Acton因不認同母公司政策黯然離開WhatsApp。想不到,4年之後,風水輪流轉,大量WhatsApp用戶轉投Signal。

2014年Facebook以190億美元收購WhatsApp 。Acton 接受《福布斯》訪問時曾表示,母公司希望將WhatsApp變現,把廣告帶入 WhatsApp,是他2017年離開公司的主因。最終他選擇放棄價值8.5億美元的FB股票分紅,憤然出走。雖然如此,Facebook收購已足夠令他變成億萬富翁,翌年他斥資5000萬美元創立非牟利的Signal Foundation。

I sold my users’ privacy to a larger benefit. I made a choice and a compromise. And I live with that every day.(我出賣用戶的私隱以獲取更大的利益,我做出了選擇和妥協,而我每天都這樣過著。)