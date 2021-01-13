【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇

▲ 【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp 今完美復仇

Facebook（美︰FB）旗下通訊應用程式WhatsApp更新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，引發大批用戶出走，通訊程式Signal成為大贏家。原來Signal創辦人Brian Acton 正是WhatsApp 共同創辦人之一。Facebook收購Whatsapp後，Acton因不認同母公司政策黯然離開WhatsApp。想不到，4年之後，風水輪流轉，大量WhatsApp用戶轉投Signal。

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2014年Facebook以190億美元收購WhatsApp 。Acton 接受《福布斯》訪問時曾表示，母公司希望將WhatsApp變現，把廣告帶入 WhatsApp，是他2017年離開公司的主因。最終他選擇放棄價值8.5億美元的FB股票分紅，憤然出走。雖然如此，Facebook收購已足夠令他變成億萬富翁，翌年他斥資5000萬美元創立非牟利的Signal Foundation。

I sold my users’ privacy to a larger benefit. I made a choice and a compromise. And I live with that every day.（我出賣用戶的私隱以獲取更大的利益，我做出了選擇和妥協，而我每天都這樣過著。）

Acton當初因為用戶私隱問題離開其所創立的公司。然而，3年多後，大量用客也因為擔心自己私隱安全而離開WhatsApp。

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Signal目前團隊少於50人

Acton近日接受外媒 TechCrunch訪問時透露，Signal 用戶數目最近數周出現爆炸式增長。他指出，Signal 近期在40個國家的App Store及18個國家的Google Play商店中排名第一。根據Sensor Tower資料，在上周三至周日，Signal 的全球下載量達1750萬次。另根據App Annie資料，截至12月底，Signal的每月活躍用戶達2000萬。

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Acton當初成立Signal 時，承諾不會出售用戶資料，而且也不接受廣告。該App目前也是依靠捐款來為公司提供資金。Acton指出，這種模式已證明可行，節省支出加上慷慨捐款下，Signal銀行帳戶仍有結餘。據悉，Signal目前的員工數目少於50人。Acton又透露，通訊App只是第一樣產品，未來幾年團隊擬將產品線擴至電郵及儲存產品。

私人對話用Signal

Acton 17年離開Facebook，曾在Twitter呼籲「It is time. #deletefacebook」（是時候刪除Facebook）。不過，在訪問期間，Acton 並沒有建議公眾停止使用WhatsApp。他認為，公眾會想依靠Signal與家人和密友進行私人對話，但使用WhatsApp作其他聊天。他指出，希望給予公眾選擇權，又指這嚴格來說，並不是贏家全取的情況。

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編輯：吳敏芳