【防疫措施】港府研商場是否需要提早關門　零售商料6時關門生意跌逾半

▲ 港府正研究商場是否需要提早關門，有零售商認為，要視乎關門時間，若提早6時關門，相信影響大。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，食物及衞生局局長陳肇始表示，規管跨家庭聚會有困難，正研究商場是否需要提早關門。有零售商認為，要視乎關門時間，若提早6時關門，相信影響大。

【疫市營商】商場抗疫要有計 D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)

【疫市營商】青衣城瞄準年輕家庭客群 首季引入逾10間親子商戶

位於黃埔天地的綠悠悠有機產品店，其董事謝慶立闡述，平日6時至7時半為最旺的時間，因客人一般於放工後才購物，假日則以2時至7時較多人流，因最近天氣寒冬，市民偏向午後才出街購物，因此，若商場提早6時關門，相信生意至少跌一半。相反，他觀察到，禁晚市堂食後，7時半後商場人流疏落，若商場提早8時關門，則對其生意無影響。

若商場提早關門或有利網購市場，但他表示，公司售賣健康食品，客人以50歲以上的中年女士為主，普遍較少網購，加上店舖位於民生區，客人居住附近，無須網購。「生意只靠唯一一間位於商場的實體店，相信較其他零售商影響大。」

YGM集團旗下品牌，有不少分店位於商場內，包括海港城、時代廣場等，其行政總裁陳淑玲亦直言，現時只能靠本地客消費下，若商場提早關門對公司生意影響大。

【農曆新年】黃大仙中心推新春「花願福臨」活動 消費388元或贏iPhone 12（多圖）

記者：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用