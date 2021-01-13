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【異動股】富士康與吉利母企組合營 進軍汽車零部件代工 同系富智康全日大升18%

股樓投資 17:20 2021/01/13

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內媒消息傳出，全球大型科技產品代工商富士康擬與吉利汽車(00175) 母公司吉利控股合作，成立一家合資公司，擬進軍汽車零組件製造業為第三方汽車企業代工，雙方很快將簽署正式協議。和富士康同系，從事手機產品代工的富智康(02038)今日炒上，一度高見1.39元的一個月高位，該股全日大升18%，收報1.22元。吉利汽車全日則上升1%，收報32.7元。

[HKTV Mall] 舉辦網上花市 傳將推出數據共享庫 港視半日大升逾8%   詳情請看【下一頁

【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好   詳情請看【下一頁

由富士康旗下鴻富錦精密工業（深圳）全資持股的南京富騰新能源汽車科技公司12日成立。該新能源車企註冊資本約3.23億元人民幣，經營範圍包括汽車零組件研發；汽車零組件及配件製造等。事實上，富士康近期頻傳在汽車產業大展身手。本月初，富士康與拜騰汽車、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協議，合力推進拜騰新能源整車產品量產。拜騰汽車智能製造項目位於南京經濟技術開發區，目前項目基地建設設備調試接近尾聲，已取得整車生產資質，首批試生產車輛順利下線，並完成相關安全法規檢測。富士康董事長劉揚偉認為，富士康與拜騰汽車合作是富士康布局電動汽車領域的重要舉措。

另外，蘋果即將在富士康深圳廠房製作新一代iPhone的實物樣辦。據內媒引述知情人士報道，富士康深圳工廠部分車間即將進入iPhone 13打樣第一階段。深圳觀瀾廠區部分車間將陸續停產iPhone 12。據了解，觀瀾廠區主要是研發加生產少量產品，一般研發完後會推廣到其他廠區生產。

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撰文 : 李尚毅

富智康集團（02038） 經濟

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