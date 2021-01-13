Signal「爆紅」股民大手入市 「買錯」撞名公司Signal Advance

由於Wtsapp的資料共享政策令衆多用家不滿，觸發新一輪通訊軟件「移民潮」。不少用家選擇遷移到Tesla共同創辦人Elon Musk推介的Signal，令該通訊軟件登上多個國家的下載榜首位。

取代Whatsapp? Tesla Elon Musk呼籲用戶轉用Signal：【下一頁】

不少股民都有留意Signal的興起，更看好它的升值潛力。不過翻查資料，原來Signal並未上市，同名公司Signal Advance因此受利好消息帶動，股價大幅上升，由0.6美元，一度升至70.8美元，暴升11,708%。

Whatsapp 大中華區梁幼莓急澄清 ：「新措施主要關乎商業通訊」:【下一頁】

▲ Wtsapp新政策令不少用家轉用Signal

▲ Facebook主腦朱克伯格

▲ 相關澄清

▲ Signal的私隱保障條例較健全

▲ Elon Musk 大力推薦 Signal

事件發生後，真正的通訊平台Signal曾出面澄清，了解股民想投資Signal，但市場上被爆買的Signal不是正牌公司，不過該「撞名」公司Signal Advance依然繼續上升，令人感到相當不解。

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責任編輯：翁嘉陽