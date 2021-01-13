【市區上車盤】淘大花園疫市有價有市　月內先創新高成交　再錄睇樓2小時即買「盛況」

疫苗即將供港，不少買家加快入市，擔心遲買更貴。以市區上車屋苑淘大花園為例，有用家睇樓短短兩小時，即極速購入自用。值得留意的是，該屋苑數日前更錄新高成交，樓價首度升穿800萬元，可見市區屋苑有價有市。

美聯黃家明說，市場置業信心增，淘大花園本月暫錄約16宗成交，超逾上月全月僅10宗買賣，更有用家睇樓短短2小時，即決定入市。他又說，淘大花園G座中層07室，實用面積375平方呎，兩房間隔，買家睇樓短短2小時，即時決定購入自用，成交價620萬元，實用呎價16,533元。

資料顯示，原業主於2017年11月以530萬元購得單位，持貨短短三年，現帳面獲利約90萬元，物業期內升值約17%。

事實上，淘大花園數日前才誕樓王，港置植光遠說，淘大花園Q座高層7室，實用489平方呎，連381平方呎天台，以802.8萬元易手，創屋苑入伙新高，實用呎價16,417元。

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