▲ 【社交移民潮】WhatsApp於印度各大報章登報 盼用戶留低

通訊程式WhatsApp強制用戶同意分享資料給母公司Facebook後，引起大量用戶不滿，掀起全球棄用WhatsApp熱潮。WhatsApp在印度所有報章刊登頭版廣告，強調WhatsApp尊重用戶私隱，希望藉此令WhatsApp用戶不會「轉會」。

Signal下載暴增4200% WhatsApp用戶掀轉會潮 【下一頁】

WhatsApp早前宣佈修改條款，要求用戶於2月8日起， 同意把資料共享給Facebook及其他子公司，否則將無法繼續使用程式。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

事件引發大量用戶不滿，有見及此，WhatsApp在印度所有報章登報，分別以「WhatsApp尊重且保障你的私隱」及「尊重你的隱私已寫入我們的DNA」為標題及副題。

WhatsApp於廣告中強調，只有與商業用戶透過WhatsApp溝通時，其訊息及數據可能會與Facebook分享，而私人用戶之間的通訊，則不包括在內。

英國數百萬WhatsApp用戶轉會 Signal成新寵 【下一頁】

分析手機應用程式行銷排行軟件Sensor Tower表示，印度為短時間內下載Telegram及Signal最多次數的國家，分別錄得230萬及150萬次下載。美國則成為Signal第2大市場，期間錄得約1百萬次下載量。

責任編輯：林嘉莉