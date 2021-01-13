【2021展望】瑞士百達資管料投資者將增加風險投資 科技股的重要性仍被低估

▲ 瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠表示，隨著投資者重新部署現金，預期今年初投資者將再度增持風險資產。

瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠表示，由於（1）流動性充裕，（ 2）宏觀經濟健康 ，（3）個別主要行業有定價能力以及（4）大量現金仍有待進行投資，預期今年初投資者將再度增持風險資產，看好股票，並相信今年企業盈利增長可能會有驚喜，尤其是美國、亞洲和某些行業中具有定價能力的企業。

Global X ETFs：愈來愈多美國投資者了解中資股潛力，詳見【下一頁】

黃思遠指，今年焦點將放在疫苗上，加上宏觀經濟狀況健康，美國家庭/銀行的資產負債表強勁，意味不需要漫長的資產負債表修復，而歷史上，典型的資產負債表修復一般需要3至5年。由於金融壓抑持續， 美國國債實際收益率為負1%，在這前提下，投資者需要保持對風險資產的投資。

他續指，現時有跡象顯示，投資者已經開始增加風險資產，包括投資者重新配置在亞洲區内，中國A股表現強勢，英國和歐洲股市上漲，而且儘管發生佐治亞州第二輪選舉和國會騷亂等風險事件，美國市場仍維持韌性。

安盛資管：金融脫鈎對美國不利，詳見【上一頁】

投資策略方面，黃思遠表示，傾向股票多於債券，皆因債券實際收益率為負，無法彌補投資者在2022年可能出現的通脹風險。股票方面，建議繼續採取啞鈴式配置策略，看好受惠重啓經濟帶動的週期性板塊，該行增持金融股和英國股票，並繼續看好工業、材料股以及商品。

另外，該行亦看好長期結構增長概念股，特別是本土和受惠千禧消費一族的消費股，以及新能源供應鏈。同時，儘管出現美國藍浪、企業市盈率被下調或監管的憂慮，仍然看好科技股的長期增長前景，其重要性仍被低估。由於半導體是現代科技的基礎，科技硬件板塊正處於週期性上升。

相關文章：

【盈富基金2800】更換管理人一定好？ 中資ETF發行商收費普遍較高

【美國制裁】中金：中海油獲三大利好因素力撐、看好可追落後 中海油半日升近8%

【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？ 連對冲基金都要入場

編輯：袁諾曦