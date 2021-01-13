【樓市現象】買家加快入市 用家怕心儀富寧花園筍盤被奪 跟業主洽談至深夜 成功620萬上車

踏入新一年，樓市回暖，發展商開始積極推新盤，買家怕未來樓價回升，多個屋苑的成交量反彈。一名睇樓約一個星期的用家，怕心儀筍盤被買家爭奪，即晚跟業主洽談至深夜12時 ，最後成功入市。

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▲ 富寧花園位於將軍澳坑口

富寧花園買賣個案，獲用家透過自由市場承接，成交價約620萬元。上述成交單位為富寧花園1座低層D室，實用面積592平方呎，屬3房間隔，望開揚景。

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林振聲指，該名買家睇樓約一個星期，睇過多個放盤，見市場買家入市步伐加快，而以上富寧花園放盤由於內櫳企理，加上叫價較市場放盤為低，價錢合預算，即約業主洽購單位，也特地遷就業主放工時間，由晚上9時多開始洽談至深夜12時，最後成功以620萬元購入單位，折合實用呎價約10,473元，屬市價水平。資料顯示，原業主於2012年12月以約368萬元購得，是次轉手帳面獲利252萬，升值逾68%。

林振聲補充，富寧花園已補地價的放盤一向不多，現時市場上跟以上成交單位同類放盤只有約4至5個，叫價一般高10餘至20餘萬元，故上述單位屬筍價成交。他又指，富寧花園位置較為「吊腳」，故屋苑樓價相對將軍澳區一帶居屋而言，樓價較為低水。

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記者：陳詠妍