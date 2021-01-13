【封殺潮】YouTube下令暫封鎖特朗普頻道7天 期間不得上載影片、進行直播及開啟留言功能

短片分享網站 YouTube周二(12日)晚上發表聲明指，由即日起封鎖現任美國總統特朗普的個人YouTube頻道7天。據了解，他在國會遭受衝突事件後發布的影片，違反「禁止發佈煽動暴力訊息」的政策 煽動 暴力，屬中止的理由，同時將影片強制下架及取消。

聲明指將於7天後，即拜登的總統就職禮結束，再次重新評估，或有機會延長措施。現時特朗普頻道暫時不能上載及分享短片，或進行串流直播，另關掉頻道的留言功能。同時，YouTube現時已刪除白宫頻道中違反政策的影片。

以涉嫌鼓吹暴力的訊息為由 Facebook：暫無意解封特朗普帳號：【下一頁】

YouTube是繼Facebook和Twitter後，成為第3間封鎖特朗普的社交平台；Facebook較早前宣布無限期停用特朗普帳號，而Twitter則決定永久關閉特朗普的個人帳號。

現時特朗普的YouTube頻道有逾277萬人訂閱，其置頂的影片是於一個月前，他針對2020年11月大選投票過程提出質疑的講話，點擊次數超過580萬。

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責任編輯：潘曉豐

