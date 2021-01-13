【2021展望】花旗私銀：四大因素支持股市向上　去年輸家料成今年贏家

▲ 花旗私銀亞洲投資策略主管彭程表示，去年的股票輸家將成為今年贏家，金融、能源、旅行及娛樂行業估值吸引。

花旗私人銀行認為，今年標誌經濟開始新經濟周期，利好因素將遠比投資者目前所預想的更豐饒和強力，估計傳統經濟活動復甦將帶動環球經濟增長逐步提升至約4%，去年的股票輸家將成為今年贏家，金融、能源、旅行及娛樂行業估值吸引，予股市「增持」評級。

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花旗指，現時有四大因素支持股市向上：（1）與過去多個典型大低潮期相比，預期全球經濟在新冠疫情後的復甦進程將突飛猛進，就業和消費活動可望快速反彈；（2）創新洪流和科技應用將更快推展，促成下一場工業革命時為投資者開創增值良機；（3）利率結構性偏低，將侵蝕現金和眾多固定收益資產的價值；（4）疫情引發的證券錯誤定價局面勢將扭轉。

花旗私銀：美國制裁股份影響短暫

花旗私銀亞洲投資策略主管彭程表示，美國債務高企，對美元構成壓力，但弱美元有助借貸活動，投資者料將借貸用於投資高回報資產，故看好亞洲股市前景。

對於美國政府禁止美國投資者投資解放軍背景的中資股，彭程認為，禁令不會對中資股構成長遠影響，因有關中資股大部分業務及收入均來自內地，而且有關企業即使不能在美國融資，也可在中港、新加坡甚至歐洲地區集資。他續稱，禁令生效後，北水湧港趨勢加快，對港股市場屬利好。

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編輯：陳韻妍