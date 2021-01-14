【新股IPO】星盛商業管理6668即日起招股  入場費3919元

新股陸續來，星盛商業管理 （新上市編號：06668）今日接力招股，計劃發售2.5億股，集資最多9.7億元；招股價介乎3.2元至3.88元招股，每手1000股，入場費約3919元。即日（14日）起至下周二（19日）招股，1月26日掛牌；建銀及中信建投為聯席保薦人。

BILIBILI已保密遞表 傳最快3月初招股 集資額加碼至最多234億元，想知詳情請按：【下一頁】

星盛商業管理是次上市引入了4名基石投資者，包括Pilgrim Ever Project Company認購500萬美元、SCGC Capital認購1050萬美元、Shenzhen Qichang Investment認購1520萬美元、Virtues Origin SPC and Virtues Capital認購1000萬美元，合共認購4070萬美元（約3.17億港元）股份。

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集資所得，其中55%尋求其他中小型商業運營服務供應商的戰略收購及投資、20%整租服務模式用作零售商業物業翻新、10%進行擁有優質商用物業的項目公司的少數股權投資、5%提升互聯網及資訊系統、10%一般業務用途及營運資金。

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記者：張以正