【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休

1981年諾貝爾經濟學獎得主James Tobin提出：「不要將所有雞蛋放在同一個籃子裡」，即資產應當避免投資於單一資產，減少持倉波動的風險。這亦被後市很多人視為投資原則之一。

不過亞馬遜一位工程師Jason DeBolt卻反其道而行之，將所有資金都押註於一隻股票Tesla（TLSA），並藉此實現財務自由。上周五（8日）Tesla股價一度升至884美元，DeBolt當天曬出自己價值約1,200萬美元的股票帳戶截圖，並宣布自己將要退休。

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根據DeBolt所述，他自2013年開始買入Tesla股票，首次以7.5美元買入了2,500股，後來亦有繼續買入。經歷去年股票拆分後，他目前共持有1,4850股Tesla股票，平均成本價為58美元，從他曬出的截圖可見，目前這批股票已經價值近1,200萬美元（約9,260萬港元），引來不少網友羨慕。

▲ Jason DeBolt股票賬戶截圖

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儘管Tesla已經為他賺得人生財富，但DeBolt表明，在可預見的未來內，他不會賣出一股Tesla股票。他稱也曾經歷過一日130萬美元的震蕩幅度，但卻毫不擔心，並表示自己對Tesla的前景極具信心，指該公司尚處於起步階段，「未來50年內都不會再見到Tesla這樣的公司」。

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