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鑽石山新公屋改綠置居發售　鄰近地鐵站供2112個單位

環球政經 15:55 2021/01/13

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香港房屋委員會（房委會）策劃小組委員會於1月11日的會議通過將黃大仙鑽石山綜合發展區公共租住房屋發展計劃第二期轉為「綠表置居計劃」（「綠置居」）項目，涉及三幢住宅大樓，共提供2112個單位，預計大約於今年5月推售。

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根據資料顯示，該選址位於黃大仙區，毗鄰港鐵鑽石山站。三幢大廈，住宅樓層均為39層，提供2112個單位，單位的室內樓面面積由14.1平方米至37.7平方米不等。屋苑另有零售設施、地庫停車場設施及上落客貨處、幼稚園，及屋苑管理處等附屬設施。

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房委會表示項目預計於今年2024年第一季入伙。項目的單位將以典型公屋標準出售。發言人指房委會資助房屋小組委員會在2018年1月通過將『綠置居』恆常化。委員會決定應以較穩健的步伐推行『綠置居』，從而累積更多經驗，以減低出現未售單位的風險及減少對公屋申請者輪候時間的影響。發言人又稱會繼續參考運作經驗及銷售反應，每年揀選適合由公屋發展轉為『綠置居』的項目。

 

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責任編輯：黃苑筠

上車盤 公屋 房委會 香港 綠置居 黃大仙 鑽石山 黃大仙區

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