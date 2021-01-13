【2021展望】滙證對今年港股看法樂觀　料AH價差續收窄

▲ 滙豐證券策略亞太區主管林傳英稱，A股與H股溢價收窄及更多中概股來港第二上市，預期恒指將於28500有支持。

滙豐證券2021年亞洲經濟展望，滙豐證券策略亞太區主管林傳英稱，去年亞洲股市因疫情跌4至5成，第四季已回復正常，疫情期間大跌的股票已回復上升勢頭。料在未來日子，相信亞洲股票會繼續向上，當中對中國股票維持中性看法，對港股市場則更為樂觀。他表示，A股與H股溢價收窄及更多中概股來港第二上市，以致港股更具吸引性，預期恒指將於28500有支持。

滙豐亞太區證券策略主管Herald van der Linde指出，對今年港股市場展望正面，背後是港股將受內地經濟復甦帶動，同時較A股便宜，看好部分地產股及運輸股。他預計，今年亞洲股市平均漲幅8%至9%。

展望今年香港及內地經濟，滙豐首席中國經濟師屈宏斌表示，預期香港經濟按年增長4.4%，主要受內地經濟增長帶動，及得益於疫苗廣泛接種後全球出口和貿易的恢復，對比去年為收縮6%。因低基數效應，他估計今年內地GDP按年增長8.5%，超過疫情前6%的增速，一方面是出口續維持強勁，另一方面因製造業投資回升。他預期，今年內地通脹將保持在低於2.5%水平，符合人民銀行政策目標。

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編輯：陳華