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【科興疫苗】巴西發表研究報告 科興疫苗整體有效率為50.38%

環球政經 15:59 2021/01/13

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巴西聖保羅州布坦坦研究所於當地時間周二(12日)發表研究報告，指針對中國科興新冠疫苗的後期測試結果顯示，該疫苗的「整體有效率」(General efficacy)為50.38%。研究所醫學總監Ricardo Palacios表示，上述結果同時包含了症狀非常輕微或沒有症狀等病例，並毋須接受治療的感染個案。

【新冠肺炎】世衛：2021年難達群體免疫　望疫苗能在2月送抵全部國家：【下一頁

據研究所上周曾公布數據顯示，該疫苗對輕症的有效率為78%，並列為「臨床有效率」(clinical efficacy)，但被外界質疑其數據並不全面。曾購入科興疫苗的士耳其於上月亦公布相關中期分析數據，有效率達91.25%；於本周一批准緊急使用科興疫苗的印尼則指，有效率為65%；負責設計巴西臨床測試的布坦坦研究所 指其測試參與者主要是在疫情爆發時期的前線醫護人員和長者，故難與其他測試結果作直接的比較 。

延伸閱讀：印尼批准中國製科興疫苗　為國外首個批准國產疫苗的地區【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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