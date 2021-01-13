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【新股IPO】中概股陸續來 唯品會、歡聚傳有意來港第二上市　集資合計近300億元

股樓投資 20:40 2021/01/13

分享：

近日有不少中概股相繼傳出回流港股上市的消息，繼昨日騰訊旗下的騰訊音樂被指有意來港第二上市，今日再有消息傳出，唯品會和歡聚都計劃來港第二上市。

傳騰訊音樂有意來港第二上市 集資最少20億美元，想知詳情請按：【下一頁】

根據日經新聞報道指，美國通過外國公司問責法案後，收緊外國公司的監管，因而令已在美國上市的中資企業紛紛計劃赴港第二上市，以謀求退路。唯品會及歡聚或分別於今年第二季及第三季掛牌，視乎監管批准及市場情況而定。不過，有關上市一事，唯品會和歡聚均表示不予置評。

延伸閱讀：部份盛傳短期將回流港股第二上市中概股

    點擊圖片放大
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市傳攜程上半年來港第二上市　集資最少78億元　公司：不予置評，想知詳情請按：【下一頁】

消息指，騰訊音樂計劃集資最多35億美元（約271億港元）、唯品會計劃集資約25億美元（約194億港元），以及歡聚擬集資少於12.5億美元（約97億港元）。

延伸閱讀：回顧至今已回流港股第二上市的股份有那些

    點擊圖片放大
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>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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