【美國制裁】Global X ETFs：愈來愈多美國投資者了解中資股潛力　禁令影響有限

▲ Global X ETFs首席投資總監Jon Maier認為，「藍色浪潮」下，市場憂慮拜登政府會調高企業稅。

拜登即將接任為新一任美國總統，Global X ETFs首席投資總監Jon Maier認為，「藍色浪潮」下，市場憂慮拜登政府會調高企業稅，若按照拜登當前計劃進行，加稅將損害標普500指數成份股盈利約7%，但他估計有關可能性不大。

他又指，美國大型股票估值已不便宜，小型股相對有更多上升空間，現時小型股較大型股折讓約18%，但從歷史數據看，小型股一般較大型股有3%溢價。

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對於美國對部分擁有解放軍背景的中資企業實施禁令，Global X ETFs研究及策略主管Jay Jacobs表示，指數供應商剔除受禁令影響的個股，會同時影響ETF等被動型投資者及主動型投資者，投資者投資時要考慮有關因素。不過，他認為，現時已有愈來愈多美國投資者知悉中國的增長潛力，料禁令不會大幅影響外資對中資股的興趣。

對於未來投資風險，Jon Maier稱，疫苗分配及通脹也是風險之一，但美元貶值及亞洲經濟強勁反彈下，預期投資者今年會在新興市場會獲得理想回報。

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編輯：陳韻妍