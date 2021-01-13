【新冠肺炎】俄羅斯女患者確診5個月　體內出現18種變種病毒

新冠肺炎持續，不同國家陸續出現變異病毒個案，而一名患有惡性淋巴瘤的俄羅斯女患者，被診斷出體內出現18種變異病毒。該名患者於去年4月確診，至同年9月一直對新冠肺炎有呈陽性反應。有醫學專家表示，體質愈弱人士，體內發生病毒變異風象愈高。

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據《RT電視台》報道，於上周在俄羅斯科學家公開醫學研究的過程中，揭露一名患者體內出現18種新冠肺炎變種病毒。有四所大學和一所醫院的研究人員分析了該婦女的基因組，當中有兩種屬於丹麥水貂的變種病毒，有一種為英國出現的變種病毒。

免疫學家Nikolai Kryuchkov向Moscow daily MK表示，新冠肺炎會迅速令免疫系統較弱的患者體內出現變化，當時正在接受化療的47歲患者也將屬於此類。「專家們注意到，體質較弱人群突變率，比正常人群高幾倍。」

基因組工程專家Pavel Volchkov則表示，該患者出現的變種病毒雖與英國的變種病毒相似，但也有自己的獨特特徵。「其體內出現其中一種新的變種病毒屬於英國所發現的變種病毒為同類，有共同的突變，但是也有新的。」有外界估計，俄羅斯或已出現新的變種病毒。

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責任編輯：黎淑雯