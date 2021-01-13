【櫻淘魔法棒@iM網欄】WhatsApp 係咪真係好危險? 還有更危險的嗎?

這幾天很多群組及朋友熱哄哄的在談論WhatsApp要求用戶在下月8日前同意，將WhatsApp帳戶內的電話號碼等資料與Facebook共享，否則將無法繼續使用。這個是針對歐盟及英國以外的用家。

令我想起當年我開WhatsApp帳戶時，我家的IT 人就叫我不要登記WhatsApp，因為這個程式會將你所有的通訊錄(Address book) 拿了，才能跟其他用戶聯上。當時，我只有一兩千人的電話號碼記錄，只是把自己及幾個重要朋友的個人資料，分開存檔 (沒有電話號碼的contact 內)，簡單做了防範“私隱外洩”這個步驟。

小貼士: 把個人資料，如生日，身份証，銀行戶口號碼分開儲存在通訊錄(Address book)內，該資料不包括手提電話。

時至今日，我們無時無刻都在用不同的即時通話程式，包括WhatsApp，我問我家的IT 人，要不要接受WhatsApp的要求，資料共享? 他毫不猶豫地說，可以。這些有規模的程式名正言信你的向你取資料，總好過其他的Apps，可能已經把你的資料分享到或轉售到其他網站，甚至乎被駭客偷取了資料也不知道。

另外，記得當年公眾Wifi 並非普及，我家的IT人就提醒我不要在公眾地方連上不認識的ROUTER，以免被駭客偷走手機或手提電腦內的資料。如今，我家的IT人跟我說，即使我們不開Wifi，我們回家的行踨網絡一樣會知道，因為你隔離鄰舍有開Wifi，基本上已經能夠掌握了日常起居出行時間。

即使關了Wifi，只要有4G及手提電話訊號，都能知道用家30-40米範圍左右位置，而Apple及Android更會定時檢查用家手機有沒有更新軟件，通過IP地址和其他人做比對而得悉用家位置。至於其他即時通訊軟件Apps，由於要隨時要準備收發訊息，同樣會知道用家的位置。

小貼士: 不要隨便下載不知名的Apps；已下載的Apps 要定時更新，倘若發現異樣，如手機用電量大增，或者不明來歷的SMS，或者手機操作緩慢了，就要立即刪除。

2018年，PayMe因為有一個懷疑被盜用身份證的消息傳出，因而引發了刪除潮，事過境遷，大家也繼續用PayMe。

最近，身邊亦有不少朋友遇上WhatsApp帳戶被 “騎劫” 的情況，叫朋友幫 “他”去7-11增值或者買遊戲咭，由於是由用家的帳戶發出請求，不虞有詐上當了，變成了第二位受害者。由於太多人 “中蕉”了，感覺大家都麻木了。

這類駭客(hacker) 假冒用家的朋友，或者以白撞的方式，向用家發出6位數字的密碼，要求用家覆述該組驗証碼。

此外，就是在WhatsApp內點擊了不明的連結，可能會受到駭客安裝木馬程序，解決方法就是更改曾經在手機輸入的密碼。

小貼士1: 啟用WhatsApp”雙重認證”功能，保護帳號安全。

小貼士2: 對於來歷不明的連結，不要隨便打開或者執行；如果你收到親朋好友向你查詢有沒有收到SMS的六位數字等，不要輕易回覆，如有懷疑，最好直接致他們確認。

對我個人而言，我安裝了即時通訊平台，首要以最多人及最普及使用為主，因為並非每一個Apps都適合自己，曾幾何時有些朋友都有用LINE 這個即時通訊軟件，但時至今日我只是用來跟台灣的朋友聯系多，其他冷門程式甚至已經刪除。

由於現在很多人機不離手，連去洗手間，換衫，沖涼都帶在手邊，有些朋友喜歡下載新Apps或者細公司開發的Apps，帶來用家的風險更大。原因是這些Apps的資源有限，容易忽略網絡安全程度，駭客會看準這些機會，控制用家手機的鏡頭，咪，相片，SMS 等等，盜取一些艷照，再放上色情網站賺錢或者發EMAIL 給用家進行勒索。

小貼士: 建議大家在手機或平板電腦或手提電腦的屏幕及鏡頭貼上 “攝像頭遮擋貼”，需要使用時才打開，以防被駭客偷窺。



相對比較有規模的Apps，他們雖然未必能逃過被人Hack的機會，但當用家被Hack 時，可能會更迅速及更早發現，透過更新軟件程式作出應對。

喜歡玩Online 遊戲Apps的朋友，就更加要注意，可能無時無刻都開著你的鏡頭也說不定。

只能講一句現今科技進步，資料共享是大勢所趨，私隱落入一些有承擔的公司，可以為生活帶來便利，無可避免就要犧牲一部份私隱。

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