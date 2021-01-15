【情緒有得傾@iM網欄】如何成為 優秀的家庭領袖？

回顧去年，除了要面對疫情一浪接一浪的衝擊之外，還有自己工作上的轉型，再加上家傭退休，真是「樂不可支」！鑒於新一年度的展開，作為一位母親，也算得上是家庭中半個領袖，更加感到有迫切性去進行一些反思，寄望這一年有更豐富的學習。

估算2021年仍會是充滿挑戰的一年：縱然新冠疫苗的大門快將打開，但經濟前景對社會民生造成的打擊 (尤其是基層家庭和中小企業)、社會深層次矛盾的存在、已至精神和心理健康等問題…… 所以每個人更加需要做好心理準備、迎難而上。

家庭領袖 需要保持清晰視野

家庭是每個人從小到大成長背後的力量，不管是正面抑或負面，它對人的影響可說是長久且深遠。一般而言，我們的價值觀、個人信念、性格、習慣、甚至興趣也和家庭有著莫大關係。而作為家庭的頭目，特別是當面對充滿挑戰的環境時，能發揮的作用就尤其關鍵。保持清晰的視野，認清自己的需要和底線，往往能夠在驚濤駭浪中感到安穩和有勇氣繼續前行。

這一類領袖比較認識自己的情緒反應、思想模式、以至在情緒特別高漲時的對應動態。他們了解自己的需要，勇於明確地表達個人立場。當其他家庭成員還在逃避、為自己辯護、甚至指控他人時，這類領袖因為本身立場清晰，往往能夠讓他們免於捲入情緒激蕩的熱鍋中。

例案 : 妻子從「專政」至尊重

著名美國心理醫生梅利．博域 (Murray Bowen) 曾經談到一個相關例案。講述一位妻子從「專政」至與丈夫互相尊重的心路歷程。以往丈夫駕車回家時總會選上一條較擠塞的公路，妻子在旁總會溫柔地告訴他可以走另一條小路，可是丈夫從來沒有理會太太的提議。經過輔導後，丈夫剖白認為太太把自己當作小孩一樣，覺得甚不是味兒。妻子也學會坦誠告訴丈夫她的立場，她不喜歡塞車浪費時間；就是這樣，丈夫二話不說，立刻避過那條常常塞車的公路！

遇到內部阻力時怎辦？

這事禪明了把焦點放在改變別人和表明自己立場所帶來的分別。但要留意重點不在於說話的技巧，而是在本身的立場。最後，要知道作為家中領袖是會遇到阻力的，尤其是當決定影響到一些家庭持份者時；但只需回歸理性思考，若某個決定是基於明確的原則和充分考慮，就算不能滿足所有人，只管放心前行。

這種處事模式不單在家庭管用，在職場上也是無往而不利。

作者_小明（吳小明）簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。 Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

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