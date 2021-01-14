【緬甸發逹有料到】一帶一路搭上RCEP: 緬甸經濟突破的契機

2021年終於來臨，環球經濟準備疫苗接種後的經濟復甦，各路緬甸投資利好消息亦紛紛湧現。緬甸上週宣佈與全球最大疫苗廠印度血清研究所達成協議供應全國市民。而這週中國外交部長王毅亦出訪緬甸，以支持連任的全民盟政府。王毅是過往十二個月繼習近平與楊潔篪的中國領導人重點出訪緬甸，意味著一帶一路中非一般的重視。王毅也是緬甸新政府成立後首位受邀到訪的外長，反映了緬甸對中國的尊重。

香港讀者一般熟知一帶一路政策，所以鏢哥我只想指出一個重點：緬甸的地理位置在帶路上是無法替代的。我去年八月寫緬甸鐵路發展一文提及緬甸接壤中國，西鄰印度、孟加拉，南面則與東盟多國陸路相連，天生就是亞洲的物流樞紐，地理位置冠絕東盟。中國資金在全民盟政府掌管的未來五年必定傾力投資深化關係。王毅會晤昂山素姬時強調中緬經濟走廊既是共建一帶一路的旗艦項目，也是兩國命運共同體建設的具體實踐。昂山素姬回應重視緬中經濟走廊建設，願同中方及時協調，共同推進有關項目。緬甸對於中緬經濟關係的看重不用贅述了吧。

在兩國關係步入黃金時期的前提下，2021將推動2020疫情間一重大突破，就是緬甸與中國，日本和其他12個國家一道，靠區域全面經濟伙伴關係協定RCEP組成了世界上最大的自由貿易區，約佔全球GDP的30％。RCEP章節內容涵蓋貨物貿易、原產地規則、海關程序與貿易便利化、貿易救濟、服務貿易、投資、電子商務、政府採購等 20 個章節。該協定將採取統一的原產地規則，生效後成員國之間的貿易僅需要一份原產地證明。RCEP 的統一原產地法規將促使來自生產成本較高的澳大利亞、日本、紐西蘭、新加坡及韓國的製造商增加投資於成本較低且工人技能較低的國家，例如緬甸、柬埔寨及寮國。昂山素姬發言時提出RCEP將刺激緬甸經濟，將加速貿易和投資的便利化，令緬甸成為這高能、高效、規範的多邊貿易體系一部分。

我有一位香港朋友在緬甸設立紡織廠。他聽見RCEP的成立特別興奮，更立刻在緬甸買了住宅單位投資。他說上世紀五六十年代，美國將紡織服裝生產基地轉移至日本、德國等國家，隨後又從日、德逐漸轉移到韓國、新加坡、香港、台灣等新興國家和地區。九十年代起，世界主要紡織服裝產能被國內承接。當前，東南亞、南亞等地區紡織服裝業方興未艾，有潛力成長為重要的全球性生產基地。每一個受這工業產能輸入洗禮的國家都在短短數年內發大達。他覺得緬甸絕不例外，一定受惠。

鏢哥我最近在居外網一個中文國際房產搜索引擎看見他們終於為緬甸開了一頁，更登上一個由香港人開發的樓盤。我在他們網上直播間聽見講者說現在投資緬甸的原因是天時地利人和。我非常贊同這論說：一帶一路為緬甸帶來期待已久的基礎建設，打開公路鐵路，加建機場港口，讓人力物力加速內外出入。RCEP則為緬甸拉進投資者，擴充市場，更以關稅制度大力保護低度發展國身份，令競爭力提升。這契機不可多得。鏢哥我2021年一定會努力為讀者們寫上更多好玩又有錢搵的資訊，下期再會。

作者_驃國樂（楊文輝）簡介： 搏殺港男偶遇神秘緬甸，停留越久，越發不能自拔；越深入了解，越發處處商機、遍地黃金。細談緬甸趣事，海外淘金實錄，為大眾港人揭開這個金色國度的神秘面紗。

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